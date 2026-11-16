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16 de noviembre de 2026 - 09:40
Jujuy.

Un auto terminó debajo de un camión estacionado en avenida Presidente Perón, en Coronel Arias

El choque ocurrió cerca de la calle Riobamba. El auto sufrió importantes daños materiales tras chocar con el camión pero no hubo heridos.

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María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Un auto terminó debajo de un camión en Coronel Arias&nbsp;

Un auto terminó debajo de un camión en Coronel Arias 

Un accidente de tránsito se registró este lunes en avenida Presidente Perón, antes de llegar a la calle Riobamba, en cercanías del ingreso a una feria y un conocido supermercado del barrio Coronel Arias. Un auto terminó impactando contra un camión que se encontraba estacionado en el sector. A pesar de los importantes daños materiales, los ocupantes del vehículo no habrían sufrido lesiones.

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Cómo ocurrió el accidente en avenida Presidente Perón

De acuerdo con la información preliminar, el conductor del automóvil habría perdido el control del vehículo mientras ingresaba a la avenida Presidente Perón y terminó chocando contra la parte trasera de un camión estacionado.

Como consecuencia del impacto, el automóvil quedó con importantes daños en su estructura. La puerta del lado del acompañante resultó completamente destruida, mientras que también se registraron roturas en el parabrisas y distintos sectores de la carrocería.

Según los primeros datos, en el vehículo también habrían viajado menores de edad, aunque ninguno de los ocupantes habría resultado herido.

Intervino el SAME y la Policía investiga las causas

Tras el siniestro, personal policial se presentó en el lugar para realizar las primeras actuaciones. También acudió una ambulancia del SAME para brindar asistencia ante posibles lesiones.

Por otra parte, se esperaba la llegada del personal de Criminalística para realizar las pericias correspondientes y establecer cómo se produjo el choque.

Entre las actuaciones previstas se encuentra el control de alcoholemia al conductor, un procedimiento habitual en este tipo de incidentes.

Mientras avanzan las tareas policiales, el automóvil permanece junto al camión debido a la forma en que quedó tras el impacto. Su retiro requerirá maniobras especiales por los daños que presenta.

Las circunstancias del accidente continúan bajo investigación y serán las pericias las que permitan determinar qué provocó que el conductor perdiera el control del vehículo.

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