Santa Fe: un toro escapó de un camión, embistió a tres personas y desató un operativo

Un toro sembró el caos en Santa Fe: escapó de un camión, embistió a tres personas y fue atrapado.

Una situación poco habitual despertó alarma este jueves entre los habitantes de la ciudad de Santa Fe , luego de que un toro lograra salir de un camión de transporte de ganado y permaneciera suelto por diferentes calles y avenidas durante más de tres horas .

Durante su recorrido, el animal pasó por varios puntos del macrocentro , circuló por las cercanías del estadio de Unión y continuó hasta el Parque Garay , donde un baqueano consiguió finalmente capturarlo. Como consecuencia del recorrido del toro, tres personas resultaron heridas tras ser embestidas y tuvieron que ser llevadas al Hospital José María Cullen . De acuerdo con el parte oficial , ninguna de ellas corre riesgo de vida .

Las tareas para controlar la situación se pusieron en marcha después del mediodía y continuaron hasta las 16.30 . A esa hora, un hombre montado a caballo consiguió sujetar al animal con una soga y detener su desplazamiento por las calles.

UN NOVILLO SUELTO POR SANTA FE Una insólita y peligrosa escena alteró la rutina de la ciudad de Santa Fe este jueves por la tarde, cuando un novillo de pelaje marrón escapó de un camión jaula y emprendió una frenética carrera por distintas arterias del macrocentro y el oeste capitalino, embistiendo al menos a cuatro personas antes de ser finalmente capturado. El episodio se desencadenó en la zona de avenida Alem y calle La Rioja, donde una de las puertas del acoplado se abrió accidentalmente y el animal cayó sobre la calzada, a la altura de Rivadavia al 2600. Desorientado por el tránsito y los ruidos urbanos, el vacuno comenzó a correr por avenida Rivadavia y luego tomó pleno bulevar Pellegrini. Durante la huida, el animal embistió a unas cuatro personas —entre ellas un ciclista en la esquina de Pellegrini y avenida Perón—, aunque ninguno de los afectados sufrió lesiones de gravedad. Finalmente, después de varias horas de persecución, el animal fue reducido en el sector trasero del parque gracias a la intervención de un grupo de hombres de campo que se acercó al lugar para colaborar con los uniformados: uno de ellos, montado a caballo, consiguió enlazarlo y ponerlo a resguardo sin que se registraran mayores incidentes.

El hecho ocurrió cerca de las 13, mientras el vehículo destinado al traslado de ganado transitaba por el cruce de las avenidas Alem y Belgrano. Cuando el camión frenó ante un semáforo, una de las compuertas del remolque se abrió y provocó que el toro cayera directamente sobre la calzada .

El chofer habría notado la situación de inmediato y logró volver a asegurar el acceso para impedir que el resto de los animales que viajaban en el acoplado también salieran a la calle.

Una vez en libertad, el animal emprendió una veloz carrera que lo llevó por distintos puntos de la capital santafesina, en plena franja horaria de intenso movimiento tanto de vehículos como de peatones.

Su recorrido comenzó en avenida Alem, desde donde ingresó a Rivadavia para dirigirse hacia el centro de la ciudad. Luego siguió por bulevar Pellegrini, atravesó la zona cercana al estadio 15 de Abril, perteneciente al Club Atlético Unión, y prosiguió su marcha por avenida Freyre.

Tres personas fueron embestidas y trasladadas al Cullen

A lo largo de su desplazamiento por las calles, el toro arremetió contra tres transeúntes. Uno de los ataques se produjo cerca de la intersección de Naciones Unidas y bulevar, donde el animal impactó contra un hombre que circulaba en bicicleta. Además, se registró un segundo episodio en el sector de bulevar y avenida Perón. Las tres personas afectadas fueron derivadas al Hospital José María Cullen, donde recibieron asistencia médica. Según confirmaron las autoridades, ninguna de ellas presenta lesiones que pongan en riesgo su vida.

La circulación del toro por distintas arterias de la ciudad provocó escenas de preocupación y nerviosismo. Las imágenes grabadas por testigos y difundidas en las redes sociales durante la tarde mostraron al animal desplazándose entre los autos, mientras varios patrulleros intentaban seguir sus movimientos.

Uno de los videos, registrado en el cruce de bulevar Pellegrini y avenida Freyre, mostró el momento en que un peatón debió correrse de manera repentina para no quedar en el camino del toro, que pasó muy cerca de él.

El operativo en el Parque Garay y la captura del animal

Tras recorrer diferentes barrios de la capital santafesina, el animal finalmente ingresó al Parque Garay, espacio en el que se montó un importante despliegue para conseguir reducirlo y ponerlo bajo control.

Al lugar llegaron varios patrulleros y los efectivos organizaron un perímetro de seguridad para restringir el desplazamiento del toro. En paralelo, las autoridades interrumpieron la circulación vehicular en las calles cercanas con el objetivo de evitar posibles accidentes y proteger a quienes transitaban por la zona.

Las primeras maniobras para capturarlo resultaron infructuosas. Ante cada intento de acercamiento para colocarle una soga, el animal se mostraba alterado, reaccionaba y escapaba nuevamente a la carrera. Frente a las dificultades para controlar al animal, se esperaba la llegada de efectivos de la Policía Ecológica, quienes viajaban desde Santo Tomé para sumarse al operativo y colaborar con su captura.

Finalmente, alrededor de las 16.30, un hombre con experiencia en el manejo de ganado, que se desplazaba a caballo, consiguió sujetar al toro con una soga y ponerlo bajo control. Así concluyó un procedimiento que demandó más de tres horas de trabajo y generó preocupación entre los residentes y quienes circulaban en vehículos por diferentes sectores de la capital santafesina.

Como resultado del episodio, tres personas sufrieron lesiones, aunque ninguna reviste gravedad. Además, fue necesario desplegar un amplio dispositivo policial para contener al animal, garantizar la seguridad en la vía pública y prevenir nuevos accidentes.