Las Yungas de Jujuy bajo amenaza: los animales que están en peligro

Las Yungas de Jujuy son uno de los ecosistemas más importantes de la provincia y albergan una enorme diversidad de animales y plantas. Sin embargo, la actividad humana, la caza, la ganadería y las modificaciones del ambiente representan amenazas para numerosas especies que habitan esta región.

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El doctor en Ciencias Biológicas, magíster en Manejo de Vida Silvestre e investigador del INECOA-CONICET, Luis Osvaldo Rivera , explicó en una entrevista con Canal 4 la importancia de conservar estos espacios naturales y advirtió que su deterioro no solo afecta a la fauna silvestre, sino también a las comunidades jujeñas.

Entre los animales que requieren especial atención se encuentran el tapir, el yaguareté y distintas especies de aves que dependen de los bosques y ríos de las Yungas para sobrevivir.

Uno de los puntos más importantes que destacó el investigador es que la conservación de las Yungas no se limita a la protección de animales en peligro.

Estos bosques cumplen funciones fundamentales para las ciudades, los pueblos y las actividades productivas de Jujuy.

"Si nos ponemos a pensar de dónde viene el agua que consumimos en la ciudad o con la cual regamos los cultivos, mucha de esa agua viene de las cuencas que se originan en las Yungas", explicó Rivera.

Esto significa que la conservación de estos ambientes está directamente relacionada con los recursos hídricos que utilizan miles de jujeños.

La degradación de los bosques y las alteraciones de sus cuencas pueden afectar el equilibrio de los ecosistemas que contribuyen a regular y abastecer esos recursos.

Tapires, yaguaretés y aves: las especies amenazadas en las Yungas jujeñas

Las investigaciones que se desarrollan en la provincia buscan conocer cómo las distintas actividades humanas afectan a la fauna nativa.

Uno de los trabajos analiza la influencia de la ganadería sobre mamíferos como el tapir, mientras que otros estudios identifican áreas prioritarias para la conservación y amenazas sobre especies como el yaguareté.

Rivera explicó que también existen aves particularmente vulnerables debido a su distribución geográfica o a las características específicas del ambiente que necesitan para vivir.

Entre ellas mencionó:

Loro pinero: una especie que habita exclusivamente en las Yungas de Argentina y Bolivia, por lo que su conservación resulta especialmente importante.

Guacamayo verde: otra de las aves estudiadas por los investigadores debido a las amenazas que enfrenta.

Mirlo de agua: una pequeña ave vinculada a los cursos de agua, cuya supervivencia depende de las condiciones de los ambientes ribereños.

Sobre esta última especie, el especialista advirtió que las intervenciones humanas en los ríos, la extracción de agua y determinadas actividades turísticas pueden alterar los espacios donde vive.

La caza y la explotación forestal, entre los problemas históricos

El investigador señaló que las Yungas han sido utilizadas históricamente para distintas actividades productivas, especialmente el aprovechamiento forestal.

Según explicó, prácticamente toda la región tuvo algún tipo de extracción selectiva de árboles maderables en el pasado.

A esto se suman los efectos de la ganadería y la caza de fauna silvestre.

Rivera aclaró que la cacería es una problemática compleja, ya que en algunos casos está vinculada con necesidades de subsistencia y, en otros, con dificultades para controlar las actividades que se realizan en territorios extensos.

También recordó que en Jujuy existen organismos provinciales encargados de regular la caza y proteger la fauna, aunque remarcó que la vigilancia de zonas alejadas presenta importantes desafíos.

La posibilidad de que una persona se encuentre con un tapir o un yaguareté y decida cazarlo constituye uno de los riesgos que enfrentan estos animales.

Casi 20 años investigando la biodiversidad de Jujuy

Desde el INECOA, los especialistas llevan cerca de dos décadas desarrollando investigaciones para conocer mejor la biodiversidad de las Yungas y comprender cómo responden sus especies a las actividades humanas.

El objetivo es generar información científica que permita tomar decisiones de conservación y desarrollar actividades productivas con el menor impacto ambiental posible.

Rivera destacó que todavía existen muchos aspectos de la fauna y la flora que necesitan ser estudiados.

Por eso, conocer qué especies habitan un determinado sector del bosque resulta fundamental para identificar qué ambientes necesitan mayor protección.

Además, señaló la importancia de acercar los resultados de las investigaciones a la población, mediante materiales accesibles que permitan comprender el valor de los ecosistemas locales.

¿Los jujeños son más conscientes del cuidado de la naturaleza?

Más allá de las amenazas, el investigador destacó un cambio positivo en la relación de la sociedad con el ambiente.

"En las últimas décadas se ha ido dando un cambio, una concientización de la sociedad en general" "En las últimas décadas se ha ido dando un cambio, una concientización de la sociedad en general"

En particular, señaló que las generaciones más jóvenes muestran una mayor valoración de la naturaleza y de las especies silvestres.

Sin embargo, advirtió que todavía queda mucho por hacer para garantizar su conservación.

La protección de las Yungas de Jujuy implica mucho más que evitar la desaparición de animales emblemáticos. También significa preservar los bosques, los ríos y las cuencas que forman parte de la vida cotidiana de la provincia.

Conocer su biodiversidad, reducir los impactos de las actividades humanas y fortalecer la conciencia ambiental son algunos de los desafíos para conservar uno de los patrimonios naturales más valiosos de Jujuy.