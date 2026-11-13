Tienen más de 70 años, son influencers y conquistan TikTok con millones de seguidores

Con 96 años , Lillian Droniak logró reunir una comunidad de 15 millones de seguidores en TikTok . Los ingresos que obtiene a través de las plataformas digitales le permiten afrontar el costo de vivir en un geriátrico de Connecticut , en Estados Unidos , cuya tarifa mensual alcanza los USD 12.000 .

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Su experiencia está lejos de ser excepcional. Cada vez más mujeres de más de 70 años encuentran en las redes sociales una nueva actividad laboral que, para algunas, terminó convirtiéndose en la fuente de ingresos más importante que tuvieron a lo largo de su trayectoria. Este fenómeno desafía las concepciones tradicionales sobre el envejecimiento y los hábitos de consumo en el entorno digital.

La popularidad de Droniak alcanzó una dimensión extraordinaria en junio pasado, cuando el establecimiento en el que reside le advirtió que podría perder su lugar debido a las fiestas que organizaba. La situación se resolvió mediante un entendimiento entre ambas partes : tiene autorización para continuar con los festejos , siempre que no ofrezca bebidas con alcohol .

De todos modos, su crecimiento en las plataformas digitales había comenzado varios años antes. En 2020 , su nieto empezó a asistirla en la publicación de videos , inicialmente como una actividad recreativa . “Siempre supe que tenía lo necesario para ser famosa , solo que no pensé que sucedería a mis 90 años ”, contó Droniak en una entrevista con la BBC .

Los ingresos que obtiene mediante acuerdos comerciales con empresas de los rubros alimenticio y cosmético no solo le permiten pagar su residencia, sino que también los utiliza para constituir un ahorro destinado a financiar los estudios universitarios de sus bisnietos.

Los jóvenes son su público mayoritario, y también su razón de ser

Buena parte de las personas que siguen a Droniak son lo suficientemente jóvenes como para ser sus nietos. Para ella, el interés que despierta responde a un mensaje sencillo: dejar en claro que llegar a una edad avanzada no significa renunciar a una vida activa.

“Creen que los ancianos solo se sientan a mirar una pared, pero yo les estoy demostrando que envejecer no es tan malo. Lo aceptamos, podemos seguir divirtiéndonos y yo sigo saliendo de fiesta de vez en cuando”, expresó en declaraciones reproducidas por la BBC.

Sin embargo, el reconocimiento que recibe en internet no se replica en el lugar donde vive. Sus compañeros de residencia no utilizan esa plataforma y, de acuerdo con lo que ella misma cuenta, tampoco logran entender los motivos de su popularidad.

Viv Truran cobra varios miles de dólares por campaña y rechaza contratos que no la convencen

En Cardiff, Reino Unido, a más de 8.000 kilómetros de donde vive Droniak, Viv Truran también encontró en las redes sociales una nueva forma de expresarse. A sus 82 años, empezó a compartir contenido en Instagram luego del fallecimiento de su marido, impulsada por una vecina que destacaba y admiraba su particular estilo para vestir, caracterizado por prendas de colores llamativos.

En la actualidad, produce dos publicaciones audiovisuales por día en una habitación de su casa que acondicionó especialmente para esa tarea. Allí muestra sus prendas, una colección de 22 anteojos y un par de cajones llenos de pañuelos.

Además, anota las cifras de reproducciones que consigue en un cuaderno —ya completó cuatro y está utilizando el quinto— y sigue una disciplina diaria que procura no alterar. “Me levanto por la mañana y no bajo hasta que no he grabado mi video matutino; soy muy estricta con eso”, contó en diálogo con la BBC.

Distintas compañías se acercan a ella para proponerle acuerdos comerciales, aunque Truran evalúa cuidadosamente cada oferta antes de aceptarla. Suele compartir alrededor de dos publicaciones publicitarias al mes y prioriza los emprendimientos de su zona y las entidades solidarias. “He rechazado algunos contratos importantes porque no son lo mío. Soy muy exigente con las personas con las que trabajo; la marca tiene que gustarme de verdad”, explicó.

Cuando sale a la calle, no es extraño que algunas personas la reconozcan y se acerquen a conversar. Según cuenta, muchas de ellas son mujeres de entre 20 y 30 años que le expresan su temor ante la posibilidad de hacerse mayores. Frente a esas inquietudes, su respuesta busca transmitir tranquilidad: “no es para tanto”.

Nonna Gracie gana hoy más que en cualquier trabajo anterior

La popularidad de las mujeres mayores en el universo digital también se manifiesta a través de la cocina. Un ejemplo es Grace Geramita, de 85 años, quien alcanzó notoriedad en internet bajo el nombre de Nonna Gracie. Nacida en Italia, se trasladó a Estados Unidos cuando tenía 18 años y, durante gran parte de su vida, debió combinar distintos trabajos para mantener a sus dos hijas.

Sin embargo, su presente es muy diferente: los videos en los que comparte preparaciones culinarias que realiza desde hace décadas le generan ganancias significativas que superan la totalidad de los ingresos que obtuvo durante su anterior trayectoria laboral. La iniciativa surgió hace seis años, cuando su nieto Matthew la animó a empezar a crear y publicar contenido en las redes sociales.

En un primer momento, Geramita no estuvo convencida de dar el paso: desconocía por completo el funcionamiento digital de las plataformas y admite que tampoco tiene un buen dominio del inglés. Sin embargo, la repercusión que alcanzó superó sus expectativas. “Me emociono hasta las lágrimas cada vez que recibo mensajes de personas que me escriben desde distintos rincones del planeta”, relató al medio británico.

No obstante, el contenido que comparte no se limita a enseñar recetas. Su intención, explica, es mantener vivo el hábito de compartir en familia, una costumbre que considera fundamental. Para los especialistas, ese componente afectivo y cultural constituye uno de los factores que ayudan a comprender el alcance de su popularidad.

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Según explica Naomi Baker, integrante de la agencia publicitaria We Are Social, los perfiles digitales de adultos mayores despiertan el interés de las empresas porque consiguen reunir audiencias con vínculos estrechos y un alto grado de fidelidad. A esto se suma que sus seguidores suelen contar con una mayor capacidad económica, una combinación que, de acuerdo con la especialista, representa un atractivo comercial significativo. Así lo expresó en declaraciones reproducidas por la BBC.

Baker también destaca el componente emocional de estos contenidos: considera que los mensajes optimistas que comparten estas mujeres pueden convertirlas en una especie de “abuela virtual” para quienes las siguen. En ese sentido, sostiene que sus publicaciones funcionan como un espacio de contención y cercanía frente a un contexto marcado por la incertidumbre.

Una figura que también representa ese vínculo afectivo con el público es Barbara Costello, una antigua docente de 77 años que ganó popularidad al publicar en sus perfiles de Brunch with Babs contenidos relacionados con la gastronomía, el orden y las actividades cotidianas de una casa. Muchas personas que la siguen encuentran en ella rasgos de sus propias madres o abuelas, mientras que otras llegan a describirla como “la mamá que nunca tuve”.

Aunque mantiene acuerdos comerciales con distintas compañías, Costello selecciona las propuestas con prudencia. Por otra parte, las presentaciones y dedicatorias de sus libros le permitieron reencontrarse de una manera inesperada con su trayectoria como maestra: antiguos estudiantes acuden a verla y, en ocasiones, lo hacen acompañados por sus propios hijos. “Es como cerrar un ciclo. De verdad que no puedo creer que esta sea mi vida”, expresó en diálogo con el mismo medio.