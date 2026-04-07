Posible super El Niño: expertos alertan por efectos climáticos históricos

El potencial de El Niño extremo de este año parece cada vez más probable que tenga impactos climáticos de gran alcance.

Crece la posibilidad de que este año se produzca un fenómeno de El Niño de gran intensidad , capaz de elevar la temperatura a nivel global , según un informe actualizado basado en modelos climáticos difundido el domingo.

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De acuerdo con el último análisis del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Medio Plazo (ECMWF) , hay una probabilidad elevada de que este fenómeno alcance una magnitud especialmente fuerte durante el verano u otoño del hemisferio norte .

Este escenario , que impacta tanto en el clima regional como en el global , refuerza la proyección de un super El Niño que ya había sido anticipada el mes anterior.

En un evento habitual de El Niño , el aumento de la temperatura del agua en el Pacífico ecuatorial condiciona el clima en distintas regiones del planeta , favoreciendo la aparición de sequías , lluvias intensas , olas de calor , huracanes y una disminución del hielo marino . Cuando se trata de un super El Niño —fenómeno poco común que suele presentarse cada 10 a 15 años — estos impactos tienden a volverse más severos, duraderos y extendidos .

Esto se debe a que la temperatura del mar en esa zona clave del Pacífico supera en más de 2 grados Celsius los valores normales, lo que provoca una reacción atmosférica significativa que, por lo general, alcanza su punto máximo entre diciembre y enero.

Qué podría traer este fenómeno poco frecuente.

Por ejemplo, regiones del oeste de Estados Unidos, así como zonas de África, Europa e India, podrían experimentar un verano con temperaturas superiores a lo habitual; mientras que en varios países tropicales, como los del Caribe o Indonesia, podrían registrarse sequías más intensas y olas de calor extremas. Al mismo tiempo, se espera un incremento de ciclones tropicales en el Pacífico, mientras que el Atlántico podría ver menos tormentas de este tipo.

Regiones más afectadas: calor extremo, sequías y ciclones

Además, este posible super El Niño podría elevar las temperaturas globales a niveles históricos, especialmente durante 2027, y alterar la producción agrícola debido a los cambios en los patrones climáticos.

“Existe un potencial real de que se trate del El Niño más fuerte en 140 años”, escribió Paul Roundy, profesor de Ciencias Atmosféricas de la Universidad Estatal de Nueva York, en Albany.

El potencial de El Niño extremo de este año parece cada vez más probable que tenga impactos climáticos de gran alcance que se prolonguen hasta 2027.

La posibilidad de que este año se desate un super El Niño cobra fuerza, con efectos climáticos que podrían extenderse y sentirse hasta 2027.

Incluso existe la chance de superar el máximo histórico de intensidad registrado en diciembre de 2015, cuando las aguas centrales del Pacífico ecuatorial se calentaron 2,8°C por encima de lo habitual.

Pese a ciertas señales que sugieren la llegada de un episodio fuerte —como la aparición de un atípico patrón de triple ciclón en el Pacífico— todavía existe duda sobre la magnitud que alcanzará el fenómeno este año. Además, cada El Niño tiene características únicas, especialmente en un contexto de calentamiento global, aunque los antecedentes históricos ayudan a prever y prepararse frente a posibles escenarios.

Este posible super El Niño podría elevar las temperaturas globales a niveles históricos.

Pronósticos hasta octubre: sequías, lluvias intensas y olas de calor

Según la última actualización de los modelos climáticos, algunos de los efectos que podrían mantenerse al menos hasta octubre incluyen:

Disminución de la actividad ciclónica en el Atlántico , lo que podría generar condiciones de sequía en varias islas del Caribe . Por el contrario, en el Pacífico se espera un aumento en la probabilidad de huracanes y tifones , afectando lugares como Hawái , Guam y extensas regiones del este asiático .

en el , lo que podría generar en varias . Por el contrario, en el se espera un , afectando lugares como , y . Reducción de lluvias en las zonas centrales y septentrionales de la India, lo que podría debilitar el monzón y poner en riesgo la producción agrícola.

Se espera que durante el verano el oeste de Estados Unidos experimente temperaturas superiores a lo habitual junto con niveles de humedad elevados, lo que podría generar lluvias atípicas que se extiendan hasta las Grandes Llanuras y alargar la temporada de tormentas eléctricas intensas.

Las probabilidades de que este año se registre un super El Niño que eleve la temperatura global están en aumento.

Por otro lado, hacia finales del año podrían registrarse condiciones de sequía en regiones de África Central, Australia, Indonesia, Filipinas, algunas islas del Pacífico Sur, Centroamérica y el norte de Brasil. Al mismo tiempo, se anticipan precipitaciones muy intensas en Perú y Ecuador, en sectores del norte y este africano, Medio Oriente y áreas cercanas al ecuador en el Pacífico.

Se espera que las olas de calor se vuelvan más frecuentes en vastas zonas de América del Sur, el sur de Estados Unidos, África, Europa, regiones del Medio Oriente, India y, más adelante, Australia. Además, se proyecta que las temperaturas globales alcancen niveles históricos, sobre todo durante 2027, con altas probabilidades de superar los récords que podrían registrarse en 2024.

Los episodios de El Niño más intensos suelen coincidir con años que marcan nuevos máximos de temperatura. Esto se debe a que durante estos fenómenos el calor acumulado en el océano se libera, se propaga a lo largo de los trópicos del Pacífico y, mediante alteraciones en las corrientes en chorro, se distribuye por todo el planeta.

En un evento habitual de El Niño, el aumento de la temperatura del agua en el Pacífico ecuatorial condiciona el clima en distintas regiones del planeta.

Este fenómeno podría favorecer inviernos más suaves en varias regiones de Estados Unidos y provocar el desarrollo de tormentas severas a lo largo de la Costa Oeste, conforme los efectos de El Niño alcancen su punto máximo entre finales de este año y comienzos de 2027.

El Niño y el cambio climático: nuevos patrones y récords de temperatura

Con el calentamiento global en curso, la dinámica de El Niño ha comenzado a mostrar comportamientos distintos. Los episodios de El Niño particularmente fuertes suelen registrarse como picos ascendentes en las series históricas de temperatura a nivel mundial.

“Debido al aumento sostenido de la concentración de gases de efecto invernadero, el sistema climático no logra disipar eficazmente el calor liberado durante un evento fuerte de El Niño antes de que se produzca el siguiente, que vuelve a elevar la línea de base”, explicó Eric Webb, meteorólogo del Departamento de Defensa de Estados Unidos.

Las anomalías en la temperatura de la superficie del mar durante las etapas iniciales de cuatro eventos de El Niño muestran que en 2026 habrá mucha más agua caliente que en años anteriores.

El fenómeno de El Niño podría traer inviernos más templados en varias zonas de Estados Unidos y generar tormentas intensas en la Costa Oeste, a medida que sus efectos se intensifiquen entre finales de este año y comienzos de 2027.

En un planeta que se calienta, la forma en que se manifiesta El Niño también cambia, mostrando patrones distintos a los registrados en décadas anteriores. Los episodios más fuertes de este fenómeno suelen reflejarse como picos en las tendencias de temperatura global a largo plazo, marcando años de calor récord.