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16 de junio de 2026 - 12:36
País.

Temu, Shein, Amazon o Mercado Libre: cómo elegir la mejor plataforma según lo que quieras comprar

Cada marketplace tiene ventajas y riesgos particulares. Claves para entender cuál conviene usar según la necesidad de compra y qué aspectos conviene evaluar.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Temu, Shein, Amazon o Mercado Libre: ¿Cuál conviene?

Temu, Shein, Amazon o Mercado Libre: ¿Cuál conviene?

El acto de comprar por internet ya no se limita a ingresar a un solo sitio y comparar precios. En la actualidad, los usuarios combinan distintas plataformas como Mercado Libre, Amazon, Shein o Temu dependiendo de lo que buscan: desde la necesidad de una entrega rápida, hasta la intención de pagar menos, actualizar su vestuario o acceder a productos no disponibles en el mercado local.

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Por ese motivo, la discusión ya no pasa por determinar cuál es la mejor plataforma. Lo importante ahora es comprender qué aporta cada una y qué posibles riesgos conviene tener en cuenta antes de concretar una compra online.

Cómo utilizar cada plataforma según tu necesidad.

Cada marketplace presenta ventajas, restricciones y niveles de riesgo particulares. Conocer esas diferencias permite prevenir demoras en la entrega, costos adicionales no previstos o inconvenientes al momento de realizar devoluciones.

Cuando la urgencia manda

Cuando se trata de un electrodoméstico averiado, la necesidad de conseguir un cargador de reemplazo o adquirir un repuesto urgente, el factor tiempo suele tener más relevancia que el costo.

En ese contexto, Mercado Libre se posiciona con una ventaja significativa debido a su red logística dentro del país y a la opción de envíos rápidos que, en numerosos puntos de Argentina, permiten recibir los productos en un plazo de 24 a 48 horas.

Eliegir dónde comprar según el producto que se busque.

“En estos casos, el comprador busca previsibilidad. Quiere saber cuándo llega el producto y tener canales de devolución claros. No está explorando, está resolviendo”, señala Néstor Arranz, experto en comercio digital y marketplaces, director de la consultora Neurolab eCommerce 360.

Además, la plataforma brinda herramientas de rastreo del envío, alternativas de devolución sencillas y la opción de adquirir productos a vendedores locales, lo que permite manejar plazos de entrega más estables y previsibles.

Conviene para:

  • Electrónica.
  • Repuestos.
  • Electrodomésticos.
  • Productos de uso cotidiano.
  • Compras urgentes.
Mercado Libre, entrega rápida.

Lo que hay que tener en cuenta:

Si bien los tiempos de envío generalmente son ágiles, los valores pueden resultar superiores en comparación con los de plataformas internacionales. A su vez, es aconsejable chequear la reputación del vendedor y las valoraciones dejadas por otros usuarios antes de concretar la compra.

Cuando el precio es la prioridad

Cuando la urgencia no es un factor determinante y la prioridad pasa por minimizar el gasto, alternativas como Temu y Shein ganan protagonismo.

Estos dos marketplaces funcionan bajo un esquema de provisión directa desde Asia, lo que les permite abaratar costos y ofrecer valores que, en muchos casos, resultan difíciles de competir para los comercios locales.

Como contrapartida, los plazos de entrega suelen ser considerablemente más extensos y pueden prolongarse incluso por varias semanas.

Temu, precios bajos.

Para una gran parte de los consumidores, el beneficio económico justifica la demora en la entrega. “En este caso, la lógica es distinta: el comprador acepta plazos más largos a cambio de acceder a valores significativamente más bajos. Es una compra más planificada o impulsiva por precio, pero no urgente”, explica Néstor Arranz.

Conviene para:

  • Accesorios.
  • Artículos para el hogar.
  • Productos de bajo costo.
  • Compras impulsivas.
  • Accesorios tecnológicos y objetos de uso ocasional.

Lo que hay que tener en cuenta:

Los tiempos de envío pueden modificarse en función de la operatoria logística y de los procesos de control en aduana. A su vez, el resultado final del producto no siempre se corresponde de manera exacta con lo que muestran las fotografías publicitarias.

La moda, en Shein.

Cuando la compra está guiada por la moda

Shein consiguió posicionarse como uno de los principales actores del comercio global a partir de una estrategia enfocada en la moda ultrarrápida.

Su oferta se renueva de manera permanente, incorporando ropa, accesorios y otros productos que toman como referencia las tendencias que se viralizan en plataformas como TikTok e Instagram.

El proceso de compra está más orientado a la exploración y al hallazgo de nuevas propuestas que a la búsqueda concreta de un producto determinado.

Amazon, amplitud de catálogo con reseñas y opiniones.

"La decisión en este caso no siempre es racional en términos técnicos. Es estética y aspiracional. Se compra para usar ahora, no necesariamente para conservar durante años", agrega Arranz.

Conviene para:

  • Ropa.
  • Calzado.
  • Accesorios.
  • Productos de belleza.
  • Tendencias de temporada.

Lo que hay que tener en cuenta:

Las medidas pueden diferir de acuerdo con cada fabricante, y la calidad del producto no siempre resulta uniforme. Por eso, antes de concretar una compra, es recomendable analizar las imágenes y leer las opiniones que dejan otros compradores.

centro logistico de mercado libre
Centro logístico de compras online (Foto de archivo)

Centro logístico de compras online

(Foto de archivo)

Cuando se busca variedad o productos difíciles de conseguir

Amazon conserva una de sus ventajas más consolidadas a lo largo del tiempo: la enorme diversidad de productos disponibles.

La plataforma reúne desde artículos tecnológicos y herramientas, hasta libros, insumos profesionales y productos muy específicos de distintos nichos, ofreciendo un abanico de opciones que resulta complejo de igualar en otros sitios de venta online.

A esto se suma un volumen muy amplio de reseñas y valoraciones de usuarios, lo que facilita la comparación entre alternativas antes de definir una compra.

"La experiencia de usuario está diseñada para facilitar la comparación técnica y el análisis de opiniones. En categorías como tecnología, herramientas, equipamiento profesional, esa arquitectura importa. No se trata solo de encontrar el producto, sino de validar la decisión", explica el especialista.

Cuál conviene según lo que quieras comprar y qué riesgos hay que tener en cuenta.

Conviene para:

  • Tecnología.
  • Herramientas.
  • Libros.
  • Equipamiento especializado.
  • Productos importados poco comunes.

Lo que hay que tener en cuenta:

Según el tipo de artículo, es posible que se apliquen gastos vinculados a la importación o que los tiempos de envío sean más extensos. Asimismo, resulta fundamental revisar previamente las políticas de garantía y las condiciones de devolución antes de finalizar la operación de compra.

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