Vélez no logrará sacar a Boca de la Copa Argentina: qué pasará con el reclamo

Vélez no conseguiría que Boca sea descalificado de la Copa Argentina , a pesar del reclamo presentado por la participación de seis jugadores extranjeros en el encuentro disputado ante el conjunto de Liniers. La información fue confirmada por fuentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) .

El planteo fue elevado al Tribunal de Disciplina una vez finalizado el partido y apunta a que se le dé por perdido el compromiso a Boca debido a una presunta irregularidad en la confección de la planilla .

El caso podría terminar con una sanción de carácter administrativo , aunque no se prevé que el Tribunal de Disciplina determine la pérdida del encuentro para Boca. En ese sentido, consideran que una irregularidad cometida al completar la planilla no constituye un motivo suficiente para modificar el resultado obtenido dentro de la cancha.

El reclamo de Vélez se originó por la presencia de seis futbolistas extranjeros en la planilla del partido , pese a que el máximo permitido era de cinco. La institución solicitó que el encuentro fuera anulado y que se le otorgara la clasificación en lugar de Boca. Si el pedido prosperara, el equipo de Liniers debería enfrentarse con Racing en la siguiente fase.

El reclamo por los seis extranjeros de Boca

Entre los integrantes de la delegación de Boca que quedaron asentados en la planilla figuraron Álvaro Montero, Lozano, Villa, Palacios, Valencia y Ángel Romero. Los seis fueron registrados para el duelo frente a Vélez, aunque no todos tuvieron minutos: cinco ingresaron al campo de juego y Romero permaneció en el banco de suplentes.

La inclusión de estos seis jugadores extranjeros fue precisamente el punto que Vélez llevó ante el Tribunal de Disciplina. La institución de Liniers busca que el organismo deje sin efecto el resultado del encuentro y, como consecuencia de la presunta irregularidad, determine la eliminación de Boca de la Copa Argentina.

El Tribunal de Disciplina deberá ahora estudiar el planteo presentado junto con la documentación correspondiente para determinar si existió una violación de la normativa por parte de Boca. El reglamento establece los tiempos previstos para que el organismo se expida, mientras que el reclamo de Vélez ya dio lugar a la apertura de un expediente que continuará siendo evaluado dentro de esa instancia.

El planteo de Vélez no pone bajo cuestionamiento lo ocurrido durante los 90 minutos, ya que Boca se impuso en el partido. El eje de la controversia está en un aspecto reglamentario: la cantidad de futbolistas extranjeros que fueron registrados en la planilla. Por ese motivo, el club de Liniers pretende que una cuestión administrativa tenga consecuencias sobre el resultado deportivo.

Los argumentos que alejan una eliminación de Boca

De acuerdo con fuentes de la AFA consultadas por Infobae, para resolver el expediente serán relevantes tanto los antecedentes existentes como el criterio aplicado en materia deportiva. Bajo esa perspectiva, una infracción de carácter administrativo puede derivar en una penalización, pero no necesariamente justificaría una medida tan drástica como dejar fuera de competencia a un equipo que obtuvo la victoria en el campo de juego.

Las fuentes consultadas también señalaron que Ángel Romero, el sexto extranjero incluido por Boca, no tuvo participación durante el encuentro. El delantero quedó entre los relevos y no llegó a ingresar al terreno de juego. Esta circunstancia forma parte de los aspectos que el Tribunal de Disciplina podría evaluar antes de tomar una decisión sobre el expediente.

Otro de los puntos que la AFA analiza es la condición de elegibilidad de los futbolistas. En este sentido, se establece una diferencia entre una equivocación al confeccionar la planilla y la incorporación de jugadores que no estaban habilitados para competir en el torneo. De acuerdo con la información reunida, los seis futbolistas estaban habilitados, por lo que no existe un cuestionamiento sobre sus condiciones para disputar la competencia.

De acuerdo con la información disponible, Boca entregó la planilla correspondiente antes del inicio del encuentro y esta fue aceptada por las autoridades. El partido se disputó normalmente, sin que se presentara ninguna observación mientras se desarrollaba. Este antecedente constituye uno de los elementos que respaldan la postura de la institución ante el reclamo.

Por otra parte, el reglamento particular de la Copa Argentina no contemplaría de forma explícita la quita del partido como penalización frente a una situación de estas características. Para las fuentes consultadas, esa falta de precisión en la normativa reduce el margen para aplicar una sanción que modifique el resultado deportivo. Ahora será el Tribunal de Disciplina el encargado de determinar cómo debe interpretarse y hasta dónde alcanza esa disposición.

Vélez insiste y Boca espera la decisión del Tribunal

Vélez sostiene su postura contra la presencia de una cantidad de extranjeros que, según entiende, excedió lo permitido. La institución de Liniers considera que Boca superó el máximo de cinco jugadores que podían figurar en la planilla y, a partir de esa presunta infracción, acudió al Tribunal de Disciplina para solicitar que se le dé por perdido el partido al conjunto rival.

Mientras tanto, en Boca prevalece la confianza en que la presentación de Vélez no modificará su participación en la Copa Argentina. La información que manejan puertas adentro del club va en línea con lo señalado por fuentes de la AFA y sostiene la expectativa de que el resultado obtenido en la cancha sea respetado.

La alternativa que hoy se perfila con mayores posibilidades es que Boca reciba una sanción leve, sin que eso implique una quita de puntos ni su salida de la competencia. La eventual penalización estaría vinculada con haber incluido seis extranjeros en la planilla, pero no tendría consecuencias sobre el cuadro de la próxima instancia: Racing mantendría a Boca como rival en la siguiente ronda.

La decisión quedará en manos del Tribunal de Disciplina, que deberá expedirse sobre el planteo realizado por Vélez. Entre sus tareas estará determinar si la presencia de los futbolistas cuestionados constituyó efectivamente una violación del reglamento y, en caso de comprobarse, definir qué tipo de penalización administrativa corresponde aplicar y hasta dónde debería llegar.