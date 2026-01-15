El ex Boca que enfrentará a Gimnasia de Jujuy en el próximo amistoso de pretemporada

En las últimas horas,Racing de Córdoba confirmó oficialmente la incorporación de Ricardo Centurión al plantel que afrontará la Primera Nacional 2026. La llegada del ex Boca y San Lorenzo generó expectativa en el club cordobés, que busca reforzarse de cara a la nueva temporada.
El camino de Ricardo Centurión en el fútbol
La carrera de Ricardo Centurión se destaca por picos brillantes en clubes grandes, pero también irregularidades por escándalos personales y préstamos frecuentes.
Inicios y Vélez
Centurión debutó enVélez Sarsfield en 2010, donde jugó hasta 2013 y ganó la Primera División 2012-13. Su explosividad lo llevó a ser figura joven, con goles clave en esa campaña.
Racing Club y títulos
Regresó a Racing en 2014 tras un breve paso por Genoa (Italia), clave en el título del Campeonato de Primera División 2014 con goles y asistencias memorables. En 2018-2019 volvió y brilló con 18 goles en 18 meses, aunque con polémicas.
Boca Juniors y Brasil
En 2016 llegó a Boca Juniors, ganando la Primera División 2016-17 y ganándose el apodo "el Neymar argentino" por su dribbling. Previamente jugó en São Paulo (2015), pero no consolidó.
Último club
Tras pasos por San Lorenzo, Tijuana y Vélez, en 2025 fichó por Oriente Petrolero de Bolivia, donde marcó 5 goles en 19 partidos de la LFPB pese a dos años de inactividad previa. Actualmente es refuerzo de Racing de Córdoba, que milita la Primera Nacional.