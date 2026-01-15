El ex Boca que enfrentará a Gimnasia de Jujuy en el próximo amistoso de pretemporada

En las últimas horas, Racing de Córdoba confirmó oficialmente la incorporación de Ricardo Centurión al plantel que afrontará la Primera Nacional 2026. La llegada del ex Boca y San Lorenzo generó expectativa en el club cordobés, que busca reforzarse de cara a la nueva temporada.

Pretemporada. Gimnasia de Jujuy jugó su primer amistoso del 2026: el resultado ante Talleres de Córdoba

En este contexto, Gimnasia de Jujuy será uno de los primeros equipos en cruzarse con Centurión, ya que el Lobo tiene pautado un amistoso ante Racing el sábado 17 de enero , en el marco de la pretemporada que desarrolla en la provincia de Córdoba.

El encuentro formará parte de la preparación del equipo dirigido por Hernán Pellerano, que busca ajustar funcionamiento y sumar más minutos antes del debut oficial en la Primera Nacional.

Como parte del trabajo que desarrolla en Córdoba, Gimnasia de Jujuy afrontó este miércoles por la mañana una doble jornada de amistosos ante la reserva de Talleres. Según pudo conocer TodoJujuy.com, desde las 9 de la mañana en el predio del equipo cordobés se disputaron dos partidos de 30 minutos cada uno, ambos con victoria para el equipo que dirige Hernán Pellerano.

El primer encuentro fue con triunfo 2-1 del equipo jujeño sobre la reserva de Talleres. Los goles fueron de Abel Argañaráz y Cristian “Polaco” Menéndez, en un partido que permitió al cuerpo técnico observar el funcionamiento del once principal en esta etapa inicial de preparación.

En tanto, en el segundo choque el resultado volvió a ser favorable para Gimnasia de Jujuy, que ganó 1-0 con gol de Mauro Cachi, una de las incorporaciones para la temporada 2026.

gimnasia de jujuy pretemporada

El camino de Ricardo Centurión en el fútbol

La carrera de Ricardo Centurión se destaca por picos brillantes en clubes grandes, pero también irregularidades por escándalos personales y préstamos frecuentes.

Inicios y Vélez

Centurión debutó en Vélez Sarsfield en 2010, donde jugó hasta 2013 y ganó la Primera División 2012-13. Su explosividad lo llevó a ser figura joven, con goles clave en esa campaña.

carrera centurion 1

Racing Club y títulos

Regresó a Racing en 2014 tras un breve paso por Genoa (Italia), clave en el título del Campeonato de Primera División 2014 con goles y asistencias memorables. En 2018-2019 volvió y brilló con 18 goles en 18 meses, aunque con polémicas.

Boca Juniors y Brasil

En 2016 llegó a Boca Juniors, ganando la Primera División 2016-17 y ganándose el apodo "el Neymar argentino" por su dribbling. Previamente jugó en São Paulo (2015), pero no consolidó.

carrera centurion 2

Último club

Tras pasos por San Lorenzo, Tijuana y Vélez, en 2025 fichó por Oriente Petrolero de Bolivia, donde marcó 5 goles en 19 partidos de la LFPB pese a dos años de inactividad previa. Actualmente es refuerzo de Racing de Córdoba, que milita la Primera Nacional.