Comienza el Torneo Apertura 2026: zonas, descensos y las clasificaciones a las copas

Arranca el Torneo Apertura 2026: el formato, los descensos, la clasificación a las copas y todo lo que hay que saber.

La larga pausa terminó. El fútbol de máxima categoría en Argentina retoma la acción este jueves 22 de enero a las 17, con el enfrentamiento interzonal entre Aldosivi y Defensa y Justicia en Mar del Plata, dentro de una jornada que incluirá un total de cinco encuentros . Conoce todos los detalles del comienzo del Torneo Apertura.

La Fecha 1 se extenderá hasta el domingo 25, mientras que la Fecha 2 comenzará el lunes 26, en un cronograma intenso diseñado para completar toda la actividad de la primera mitad del año antes del inicio del Mundial.

El sorteo de las zonas, realizado el 10 de diciembre de 2025 , determinó que Boca Juniors , Independiente y San Lorenzo competirán en la Zona A , acompañados por Gimnasia de Mendoza , uno de los equipos ascendidos tras coronarse campeón de la Primera B Nacional . En paralelo, River Plate y Racing formarán parte de la Zona B , junto a Estudiantes de Río Cuarto , otro conjunto que logró subir desde la Segunda División a través del Reducido.

Aunque aún no se ha publicado el reglamento oficial de la Liga Profesional de Argentina para esta temporada —que se espera se difunda en las próximas horas—, se estima que las normas se mantendrán similares a las de 2025: los ocho primeros de cada zona clasificarán a los octavos de final, con partidos que se jugarán en la cancha del mejor ubicado , al igual que ocurrirá en cuartos y semifinales.

El campeonato ya definió la grilla de las primeras doce fechas y promete tener una definición apasionante.

La definición del Torneo Apertura

La definición del torneo se llevará a cabo en un estadio neutral, escenario al que aspirará llegar Estudiantes para defender el título que conquistó al finalizar el año con el Torneo Clausura ante Racing. El equipo pincha también se adjudicó el Trofeo de Campeones tras vencer a Platense, vencedor del Apertura.

Por otra parte, los descensos recaerán sobre los equipos que finalicen en la última posición tanto de la tabla anual como de la de promedios, respectivamente. En caso de que un mismo club ocupe ambos lugares, el equipo que termine penúltimo en la Anual también descenderá de categoría.

En cuanto a la clasificación para torneos internacionales, los equipos que participarán de la Copa Libertadores 2026 serán: el campeón del Apertura, el del Clausura, el vencedor de la Copa Argentina y los tres clubes mejor posicionados en la tabla acumulada anual, dejando fuera a los ya campeones y a los posibles representantes argentinos de la Libertadores o Sudamericana.

Este jueves comienza el Torneo Apertura 2026.

El conjunto que sume la mayor cantidad de puntos combinando la fase regular de Apertura y Clausura recibirá un reconocimiento especial: el título de campeón de la Copa de Liga.

Por su parte, la Copa Sudamericana 2026 contará con los seis equipos mejor clasificados en la tabla anual, exceptuando a aquellos que ya aseguraron su lugar en la Libertadores.

Las zonas del Torneo Apertura

ZONA A : Boca Juniors, Central Córdoba, Defensa y Justicia, Deportivo Riestra, Estudiantes de La Plata, Gimnasia de Mendoza, Independiente, Instituto, Lanús, Newell’s, Platense, San Lorenzo, Talleres, Unión y Vélez;

: Boca Juniors, Central Córdoba, Defensa y Justicia, Deportivo Riestra, Estudiantes de La Plata, Gimnasia de Mendoza, Independiente, Instituto, Lanús, Newell’s, Platense, San Lorenzo, Talleres, Unión y Vélez; ZONA B: Aldosivi, Argentinos, Atlético Tucumán, Banfield, Barracas Central, Belgrano, Estudiantes de Río Cuarto, Gimnasia de La Plata, Huracán, Independiente Rivadavia, Racing, River Plate, Rosario Central, Sarmiento y Tigre.

Estudiantes defiende el título.

Así se jugarían los octavos de final

Partido 1: 1º Zona A vs. 8º Zona B

Partido 2: 1º Zona B vs. 8º Zona A

Partido 3: 2º Zona A vs. 7º Zona B

Partido 4: 2º Zona B vs. 7º Zona A

Partido 5: 3º Zona A vs. 6º Zona B

Partido 6: 3º Zona B vs. 6 Zona A

Partido 7: 4º Zona A vs. 5º Zona B

Partido 8: 4º Zona B vs. 5º Zona A

El fútbol grande de la Argentina vuelve al ruedo a partir de este jueves 22 de enero desde las 17.

Los emparejamientos del Torneo Apertura 2025

Boca Juniors vs. River Plate

Racing Club vs. Independiente

San Lorenzo vs. Huracán

Rosario Central vs. Newell’s Old Boys

Estudiantes vs. Gimnasia

Banfield vs. Lanús

Talleres vs. Belgrano

Platense vs. Argentinos

Vélez Sarsfield vs. Tigre

Godoy Cruz vs. Instituto

Atlético Tucumán vs. Central Córdoba

Defensa y Justicia vs. Deportivo Riestra

Barracas Central vs. Sarmiento

Aldosivi vs. San Martín de San Juan

El sorteo de las zonas, celebrado el 10 diciembre de 2025, arrojó que Boca Juniors, Independiente y San Lorenzo compartirán la Zona A.

Los “clásicos” interzonales del Torneo Apertura 2025

Aldosivi - Defensa y Justicia | Fecha 1 (jueves 22 de enero - 17:00)

Atlético Tucumán - Central Córdoba | Fecha 2 (martes 27 de enero - 22.15)

Barracas Central - Deportivo Riestra | Fecha 3 (domingo 1 de febrero - 17:00)

Huracán - San Lorenzo | Fecha 4 (domingo 8 de febrero - 19:15)

Gimnasia – Estudiantes | Fecha 5 (domingo 15 de febrero - 17:00)

Sarmiento - Unión | Fecha 7 (jueves 26 de febrero - 17.15)

Newell’s - Rosario Central | Fecha 8 (domingo 1 de marzo - 17.00)

Estudiantes (Río Cuarto) - Instituto | Fecha 9 (sábado 7 de marzo - 17.00)

Tigre - Vélez | Fecha 10 (martes 10 de marzo - 17.30)

Belgrano - Talleres | Fecha 11 (domingo 15 de marzo - 17.30)

Argentinos - Platense | Fecha 12 (domingo 22 de marzo - 22.15)

Independiente - Racing | Fecha 13 (fin de semana del 05/04)

Banfield - Lanús | Fecha 14 (fin de semana del 12/04)

Boca - River | Fecha 15 (fin de semana del 19/04)

Gimnasia de Mendoza - Independiente Rivadavia | Fecha 16 (fin de semana del 26/04)

Los interzonales de la sexta fecha del Torneo Apertura 2025

River Plate y Racing disputarán la Zona B.

Jueves 19 de febrero

17.15 Defensa y Justicia – Belgrano

17.15 San Lorenzo – Estudiantes (Río Cuarto)

19.30 Independiente Rivadavia Mza. – Independiente

19.30 Instituto – Atlético Tucumán

Viernes 20 de febrero

18.00 Estudiantes – Sarmiento

20.00 Boca – Racing

22.15 Gimnasia (Mza.) – Gimnasia

22.15 Rosario Central – Talleres

La final se jugará en estadio neutral.

Sábado 21 de febrero

17.00 Platense – Barracas Central

17.00 Banfield – Newell’s

19.15 Deportivo Riestra – Huracán

21.30 Central Córdoba – Tigre

Domingo 22 de febrero

18.30 Vélez – River

21.00 Unión – Aldosivi

A confirmar

Argentinos – Lanús