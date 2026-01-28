River Plate: los 8 puntos claves del plan de ampliación y techado del Estadio Monumental

River Plate anunció el inicio de una de las transformaciones más ambiciosas de su historia : la expansión del estadio Monumental y la instalación de un techado completo . El proyecto, presentado por el presidente Stefano Di Carlo , traza un plan para convertir el estadio en uno de los recintos deportivos más grandes y modernos del planeta.

Se trataría de un estadio con capacidad para 101.000 personas . La iniciativa apunta a afianzar al Monumental no solo como un ícono del fútbol argentino, sino también como un espacio innovador de nivel internacional .

La iniciativa de techado del Monumental se inscribe como una nueva fase dentro de un conjunto de mejoras estructurales que el club viene impulsando desde 2020, bajo la gestión de Jorge Brito y su equipo directivo, quienes pusieron en marcha un ambicioso plan de modernización .

Ese proceso comenzó con una renovación integral del césped , incorporando un híbrido compuesto por 95% natural y 5% sintético , junto con la instalación de sistemas de drenaje, desagüe y climatización , lo que posicionó al club como referente tecnológico en la región .

La expansión del Monumental constituyó la etapa siguiente del plan de mejoras. Se realizó un rebaje del terreno, se reconfiguraron las tribunas y los palcos, y se aumentó la capacidad hasta los 85.018 espectadores, consolidando al estadio como el de mayor aforo de Sudamérica.

Al mismo tiempo, se renovaron áreas estratégicas como el anillo 360, el hall principal —recubierto de mármol y adornado con escudos históricos—, la fachada sobre Figueroa Alcorta y los accesos, incluyendo un estacionamiento con espacio para más de 1.200 vehículos.

El proyecto, que comenzará en abril, incluye la creación de una nueva bandeja circular de 360°, la instalación de un techado que cubrirá casi todas las tribunas y la incorporación de 16.000 butacas adicionales. La planificación estima que la obra se desarrollará en un plazo de 36 meses y tendrá un presupuesto superior a 100 millones de dólares. Todo el proceso se llevará adelante con el objetivo de preservar la actividad normal del club y minimizar cualquier impacto sobre la localía.

Así lucirá el renovado estadio Monumental.

El anuncio, que generó gran expectativa dentro de la institución, destaca el carácter colectivo de la iniciativa. El presidente Stefano Di Carlo señaló: “Son quienes sostienen a River Plate en todo momento y quienes permiten que River tenga el orgullo de decir, como asociación civil sin fines de lucro, que puede emprender una obra de esta envergadura, sostenida fundamentalmente, como siempre ha sido, con el esfuerzo de sus socios”.

Una nueva dimensión: capacidad y diseño

El corazón del proyecto de renovación se centra en la construcción de una bandeja circular de 360° sostenida por columnas periféricas, junto con el techado completo de todas las tribunas. Con estas modificaciones, la capacidad del Monumental crecerá de 85.018 a 101.000 espectadores, consolidando al estadio como uno de los recintos deportivos más grandes a nivel mundial.

Stéfano Di Carlo, presidente de River.

El diseño, desarrollado en colaboración con la firma alemana Schlaich Bergermann Partner (SBP), reconocida internacionalmente por su experiencia en techos de estadios, incluye 16.000 nuevos asientos. Estas localidades adicionales estarán destinadas exclusivamente a socios y contarán con butacas rojas y blancas que, desde las alturas, formarán una especie de bandera alrededor del estadio.

El club aclaró que todas las nuevas butacas respetarán los colores históricos de River Plate, rojas y blancas, de modo que la modernización no solo incrementa la capacidad, sino que también refuerza la identidad visual del club en toda la estructura.

La decisión de contar con SBP como asesora técnica responde a la amplia trayectoria de la firma en proyectos internacionales de gran envergadura. Entre sus trabajos más destacados se incluyen la cubierta del Tottenham Hotspur Stadium, el Allianz Arena, el Estadio Maracaná y el Santiago Bernabéu.

Las 8 claves de la ampliación y el techado del estadio Monumental.

Beneficio para los socios y acceso a los nuevos asientos

Un aspecto central del plan es el acceso preferencial destinado a los socios. Las 16.000 localidades adicionales estarán disponibles sin costo extra para los abonados, lo que eleva a 40.000 las plazas sin arancel adicional en el estadio. El club enfatizó que no habrá preventas ni ventas anticipadas de estos lugares, priorizando que los socios tengan acceso directo a los encuentros.

Gracias a esta distribución, aproximadamente el 40% de las butacas del Monumental quedarán reservadas exclusivamente para los socios, reforzando el modelo de asociación civil y consolidando la relación entre el club y su masa societaria.

Inicio de obras y plazos de ejecución

La renovación del estadio se pondrá en marcha durante la primera semana de abril y se prevé que las obras se extiendan por aproximadamente 36 meses. En ese período, solo se verán afectados como máximo tres encuentros de local, lo que permitirá que River Plate mantenga su calendario de partidos y la continuidad de sus competencias.

El club ya dio pasos en la selección de empresas especializadas, siguiendo las indicaciones de SBP. Se convocó a diez firmas de reconocido prestigio internacional para participar del proceso de licitación, con la apertura de propuestas prevista para febrero y la firma de contratos dentro de los 30 días posteriores.

Costos y magnitud de la inversión

Se calcula que el costo del proyecto superará los 100 millones de dólares, aunque el monto definitivo dependerá del proceso de licitación, dado que el pliego ejecutivo elaborado por SBP establece requisitos técnicos y operativos con alto grado de precisión.

Stefano Di Carlo y Jorge Brito.

El club destacó que la ejecución de la obra no afectará el flujo de caja habitual ni el presupuesto destinado al fútbol profesional ni a otras áreas estratégicas de la institución. El modelo financiero adoptado seguirá el esquema de proyectos anteriores, garantizando la sostenibilidad económica y protegiendo los activos patrimoniales del club.

Cómo será la financiación de la obra

La financiación es uno de los elementos clave del proyecto. El club confirmó que contará con dos fuentes principales de recursos: un crédito internacional a largo plazo y un nuevo acuerdo comercial que incluirá la venta de los derechos de denominación del estadio por los próximos diez años.

Según la dirigencia, los recursos provendrán de entidades bancarias internacionales, bajo contratos confidenciales y gestiones avanzadas. El préstamo ofrecerá tasas altamente competitivas y se reembolsará con los ingresos generados por la propia obra, garantizando que el financiamiento no afecte la operación cotidiana del club.

River Plate anunció detalles del ambicioso proyecto que llevará al estadio a tener una capacidad para 101 mil espectadores.

La segunda vía de ingresos estará ligada a un nuevo convenio comercial, que contempla la venta de los derechos de naming y la explotación de otros activos estratégicos del club. Este esquema busca maximizar el retorno económico de la inversión y asegurar la sostenibilidad financiera del proyecto.

El presidente Stefano Di Carlo destacó que “el club podrá cubrir el pago del capital y los intereses del crédito con los ingresos que genere la misma obra, sin afectar sus finanzas habituales”.

Impacto en la localía y relación con el barrio

La dirigencia de River Plate explicó que las obras se diseñaron para minimizar cualquier alteración en la vida cotidiana del Barrio River y preservar la convivencia con los vecinos. Desde diciembre de 2023, el club coordina acciones con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para garantizar que las tareas de remodelación se desarrollen en armonía con la comunidad.

Stefano Di Carlo junto a Marcelo Gallardo en una visita a un entrenamiento.

El impacto sobre los partidos de local será limitado: solo hasta tres encuentros en los tres años de ejecución, gracias a una planificación escalonada que prioriza la continuidad de la actividad deportiva y social del club.

Reducción de gastos de mantenimiento

La instalación del techado del Monumental constituye un paso importante en la gestión operativa y financiera del club, ya que contribuirá a reducir de manera significativa los gastos de mantenimiento de la infraestructura. Actualmente, la exposición constante al sol y a la lluvia provoca un desgaste acelerado de elementos como tubos, butacas, cubiertas, pintura y materiales plásticos, lo que requiere reparaciones frecuentes y costosas. La nueva cubierta limitará este deterioro, prolongará la vida útil de las instalaciones y permitirá ahorrar en reposiciones y mantenimiento.

El ambicioso proyecto llevará al estadio a tener una capacidad para 101 mil espectadores.

“Primero, el naming, una gran superficie para brandear. Segundo, es todo lo que llamamos CAPEX, que es el gasto de mantenimiento de la estructura. Toda la durabilidad que a día de hoy, todo lo que queda adentro, se extiende infinitamente más. Vos tenés infinidad de cosas que uno no mide, caños, butacas, cosas que se reponen por el deterioro del sol y la lluvia, la pintura... Todo eso, el costo se empieza a reducir exponencialmente", explicaron desde el club sobre el efecto positivo del techo.

El nuevo diseño también potencia el carácter multifuncional del estadio, mejorando las posibilidades de realizar conciertos y eventos de gran escala. Los sistemas de montaje y soporte para escenarios, iluminación y pantallas podrán integrarse directamente al techado, eliminando la necesidad de torres temporales sobre el campo y simplificando tanto la instalación como el desmontaje de los espectáculos. Además, la cubierta mejorará la acústica interna, actuando como una caja de resonancia que intensificará la experiencia del público y, en algunos casos, reducirá la propagación del sonido hacia el exterior.

El Monumental pasará a contar con una capacidad para 101 mil espectadores.

Por qué el Monumental no será totalmente techado

El proyecto incluye un techado sobre las tribunas, pero no contempla cerrar completamente el estadio, ya que el objetivo principal es proteger la calidad del césped. La experiencia en otros estadios alrededor del mundo muestra que los recintos totalmente cubiertos, sin exposición a la luz natural, tienen serios problemas para mantener el terreno de juego en buen estado.

“No hay manera de reemplazar los rayos UV que el campo necesita para estar bien. Después el césped queda quemado, todo amarillo”, explicaron desde el club a este medio. Por eso, el diseño garantiza que la luz solar llegue al campo, evitando daños importantes y asegurando tanto la durabilidad como la buena condición de la superficie de juego.