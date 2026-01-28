miércoles 28 de enero de 2026

28 de enero de 2026 - 07:22
Apertura.

River Plate vs. Gimnasia y Esgrima La Plata: horario, formaciones y cómo ver en vivo

El Millonario y el Lobo se enfrentarán en un duelo que tendrá como atractivo especial el regreso de Ignacio Fernández al estadio donde fue campeón.

Federico Franco
Federico Franco
Foto archivo.

Foto archivo.

El encuentro se disputará desde las 20:00 (hora de Argentina), con arbitraje de Pablo Dóvalo, y será televisado en vivo por TNT Sports (Frecuencia de Canal 4).

El convincente triunfo de River ante Barracas Central dejó señales positivas en el inicio del nuevo ciclo de Marcelo Gallardo. Se destacó la solidez del mediocampo conformado por Aníbal Moreno y Fausto Vera, además de una presión alta que marcó diferencias respecto al cierre irregular de la temporada pasada. Si bien aún falta mayor profundidad ofensiva, el entrenador mantendrá su confianza en Sebastián Driussi como referencia de ataque, acompañado por Facundo Colidio, mientras que Tomás Galván seguirá desde el arranque.

En el arco, Santiago Beltrán continuará como titular en reemplazo de Franco Armani, quien todavía se recupera de una inflamación en el talón sumada a un desgarro. En tanto, Matías Viña ocupará el lateral izquierdo debido a la preservación física de Marcos Acuña.

River derrotó a Barracas
River Plate y Gimnasia de La Plata ganaron en su presentación.

River Plate y Gimnasia de La Plata ganaron en su presentación.

Gimnasia, por su parte, atraviesa un gran presente futbolístico. El equipo dirigido por Fernando Zaniratto viene de un sólido proceso que lo llevó a las semifinales del último Clausura y debutó en este torneo con una victoria que dejó una imagen muy positiva ante Racing. El duelo en Núñez tendrá un condimento especial: el regreso de Ignacio Fernández al Monumental, donde será homenajeado por la dirigencia y el público de River antes del inicio del partido, aunque esta vez vistiendo la camiseta del “Tripero” y portando la cinta de capitán.

En cuanto al once inicial del conjunto platense, la principal duda pasa por el lateral izquierdo, donde el entrenador evalúa si sostiene a Pedro Silva Torrejón o le da una oportunidad al juvenil Alejo Gelsomino.

Probables formaciones de River Plate vs. Gimnasia de La Plata

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Facundo Colidio y Sebastián Driussi.

DT: Marcelo Gallardo.

Gimnasia: Nelson Insfrán; Alexis Steimbach, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Franco Torres, Ignacio Fernández, Manuel Panaro; Marcelo Torres.

DT: Fernando Zaniratto.

Datos del partido

  • Hora: 20.00

  • TV: TNT Sports (Frecuencia de Canal 4)

  • Árbitro: Pablo Dóvalo

  • Estadio: Monumental

