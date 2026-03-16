Murió Marcelo Araujo, el relator de fútbol que hizo historia y dejó su huella

El fútbol argentino está de luto. El destacado cronista deportivo Marcelo Araujo murió a los 78 años , dejando un legado profundo en el ámbito del deporte nacional . El relator fue compañero inseparable de Enrique Macaya Márquez en el icónico programa Fútbol de Primera .

La noticia se conoció en las últimas horas y provocó consternación en el periodismo deportivo argentino . Araujo falleció durante la madrugada de este lunes .

El nombre de Marcelo Araujo permanece vivo en la memoria de los aficionados gracias a sus narraciones emblemáticas en la televisión nacional . Por más de dos décadas , formó junto a Enrique Macaya Márquez un tándem inolvidable en el recordado programa Fútbol de Primera .

Con un tono informal, audaz y lleno de expresiones que se volvieron icónicas , Marcelo Araujo se consolidó como uno de los narradores más destacados de la historia del fútbol argentino .

El reconocido periodista deportivo, Marcelo Araujo, falleció a los 78 años.

Frases como “¿Estás crazy, Macaya?” o “¡Si lo hacés me voy!” marcaron su sello personal y transformaron la manera de vivir los partidos por televisión, generando un punto de quiebre en la forma en que los argentinos disfrutaban del fútbol en la pantalla chica.

La noticia trascendió en los últimos minutos y causó luto en el periodismo deportivo argentino.

El regreso a la TV de Marcelo Araujo con Fútbol para Todos

Tras su salida de Torneos y Competencias, Marcelo Araujo regresó a la televisión de alcance masivo a través de Fútbol Para Todos. Allí se consolidó como la voz principal en los encuentros más importantes del torneo y se reconectó con un público más joven que lo descubría por primera vez.

Muchos fanáticos tienen el nombre de Marcelo Araujo grabado en la mente por sus icónicos relatos en la televisión argentina.

Su vínculo con los espectadores y sus narraciones inolvidables dejaron una marca indeleble en la historia del periodismo deportivo, que lo despide con respeto pero mantendrá siempre viva su memoria.