Martín Palermo explicó las razones del distanciamiento con Juan Román Riquelme

Martín Palermo se refirió al lazo personal y profesional que lo unió a Juan Román Riquelme y reveló cómo y cuándo se produjo el momento clave que marcó un antes y un después en la relación entre ambos durante su etapa compartida en Boca , luego de la consagración en la Copa Libertadores 2007 .

“No sé qué episodio pudo haber cambiado la relación , pero sí después del 2008 cambió el vínculo . Antes éramos muy cercanos . En la Copa Libertadores del 2007 , cuando él vuelve, estábamos el Negro Ibarra , él y yo de la camada anterior , y estábamos todo el tiempo juntos . Hasta ahí hubo un vínculo muy cercano . Él vivió un año en una casa que yo tenía en Villarreal ”, inició el Loco en diálogo con Clank! .

Y acotó: "Después del 2008 no sé lo que pasó. No hubo discusiones , ni peleas. El no saludo después del gol con Arsenal no fue el detonante , porque eso fue 2010 y venía ya de antes. Yo en el 2008 me lesiono y no estaba muy en el día a día del plantel ".

“Las cosas no se dieron como eran antes y hasta que me retiré la relación fue de respeto , pero ya no era el mismo vínculo que antes. Nos respetábamos , pero ninguno buscaba ver qué había pasado. Y eso afectaba al grupo y a la convivencia . Ahora, dentro de la cancha íbamos a muerte los dos y priorizábamos a Boca . Nos necesitabamos mutuamente y priorizábamos el respeto a la camiseta de Boca , al hincha y a los compañeros ”, dejó en claro.

Martín Palermo y Riquelme, el reencuentro en el Villarreal

Aunque coincidieron en 2023 en el marco de los festejos por los 100 años del Villarreal, Palermo contó que no volvió a tener un acercamiento con Riquelme como consecuencia de la transformación que sufrió la relación entre ambos hace casi dos décadas. “No hubo ningún encuentro porque no había cosas para aclarar. Ahora nos vemos y nos saludamos, pero no es como antes que íbamos a comer un asado o saliamos del entrenamiento e íbamos a comer un sánguche de carne”, expresó.

En relación con la situación presente de Boca Juniors bajo el liderazgo de Riquelme, el histórico goleador optó por un tono medido y evitó alimentar polémicas, aunque dejó en claro su anhelo de que la institución de la Ribera vuelva a ocupar los primeros planos.

"El clima institucional está enrarecido. Siento que si no estás en el día a día del Mundo Boca, no tenés derecho a opinar porque es un mundo aparte. Es una situación rara. Obviamente que la imagen de Román es fuerte y eso genera distintas controversias en opiniones. Uno lo que más quiere es que a Boca le vaya bien por la gente, que es la que lo hace grande", manifestó.

Por qué Martín Palermo no se ve como DT de Boca en la gestión Riquelme

No fue la primera oportunidad en la que Martín Palermo se refirió públicamente a Juan Román Riquelme y al vínculo que los une. Tiempo después de aquel encuentro en España, donde incluso compartieron un mate, el exgoleador explicó por qué no se proyecta como director técnico de Boca mientras Román ocupe la presidencia.

“No creo que Riquelme me llame. Si lo hace es por algún interés, pero no creo. Conviví años con Román y somos distintos. Nos respetamos dentro de la cancha y vivimos así muchísimos años. Cuando sos distinto no conectás. Boca está por encima de todos. ¿Para qué le voy a mentir al hincha de Boca? Si en la convivencia vamos a durar tres días. Yo lo conozco a él y él me conoce a mí. Tendré que esperar cuatro años más para dirigir a Boca”, expresó el Titán en una entrevista con La Red, luego de las elecciones en las que respaldó a la lista opositora encabezada por Andrés Ibarra.