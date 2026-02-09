Vélez le ganó a Boca por 2 a 1 en el José Amalfitani

Vélez se impuso por 2 a 1 frente a Boca en el estadio José Amalfitani, en un partido intenso y con emociones concentradas en el complemento. El equipo de Liniers encontró la diferencia en el inicio del segundo tiempo gracias a la contundencia de Matías Pellegrini, autor de los dos goles de la noche.

A los pocos minutos de la reanudación, Pellegrini aprovechó los espacios en la defensa rival y convirtió en dos oportunidades consecutivas, marcando un quiebre en el desarrollo del encuentro y desatando el festejo del público local.

Boca reaccionó tarde Tras los goles, Boca intentó reaccionar con cambios y mayor presencia ofensiva, pero le costó generar situaciones claras durante buena parte del complemento. Recién sobre el final del partido llegó el descuento, convertido por Iker Zufiaurre, que le puso suspenso a los últimos minutos.

Sin embargo, el tiempo no alcanzó para el empate y el equipo visitante se fue de Liniers con las manos vacías.

Un triunfo que fortalece a Vélez Con esta victoria, Vélez sumó tres puntos importantes como local y ratificó su buen momento futbolístico. La actuación de Pellegrini fue determinante y lo posiciona como una de las figuras del equipo, mientras que Boca deberá replantearse su funcionamiento tras una derrota que dejó preocupación en su rendimiento.

