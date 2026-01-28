miércoles 28 de enero de 2026

28 de enero de 2026 - 09:13
Liga Profesional

Independiente vs Vélez: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 del Apertura

Vélez se mide ante Independiente en el estadio la Caldera del Diablo el sábado 31 de enero a las 19:45 (hora Argentina).

Independiente vs Vélez: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 del Apertura
BsAs (DataFactory)

A partir de las 19:45 (hora Argentina) el próximo sábado 31 de enero, Vélez visita a Independiente en el estadio la Caldera del Diablo, por el duelo correspondiente a la fecha 3 del Apertura.

Así llegan Independiente y Vélez

El equipo visitante espera tener una buena presentación como en la última jornada y volver a quedarse con los tres puntos. Por su parte, el anfitrión del duelo viene de igualar su partido anterior y buscará una victoria como local.

Últimos resultados de Independiente en partidos del Apertura

Independiente llega con resultado de empate, 1-1, ante Newell`s.

Últimos resultados de Vélez en partidos del Apertura

Vélez llega triunfante luego de ver caer a Talleres con un marcador 2-1.

El historial indica un marcador con 1 victoria para el equipo local, 1 para el visitante y un total de 3 empates entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 16 de agosto, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y Vélez se impuso por 2 a 1.


Fechas y rivales de Independiente en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 4: vs Platense: 8 de febrero - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Lanús: 13 de febrero - 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Independiente Riv. (M): 19 de febrero - 19:30 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Gimnasia (Mendoza): 24 de febrero - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Central Córdoba (SE): 28 de febrero - 20:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Vélez en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 4: vs Boca Juniors: 8 de febrero - 22:15 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Defensa y Justicia: 13 de febrero - 22:15 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs River Plate: 22 de febrero - 18:30 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Dep. Riestra: 25 de febrero - 19:30 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Estudiantes: 2 de marzo - 19:15 (hora Argentina)
Horario Independiente y Vélez, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 19:45 horas
  • Colombia y Perú: 17:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:45 horas
  • Venezuela: 18:45 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

