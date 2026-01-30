viernes 30 de enero de 2026

30 de enero de 2026 - 16:32
Muestra.

Carolina Franco expone "Ceremonias en carnaval" en La Boca

La artista jujeña Carolina Franco expondrá desde este sábado “Ceremonias en carnaval” en La Boca, en Buenos Aires.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Carolina Franco expone “Ceremonias en carnaval” en La Boca

El Museo Benito Quinquela Martín presenta la muestra “Ceremonias en carnaval”, de la artista jujeña Carolina Franco, una muestra fotográfica que propone un acercamiento sensible y contemporáneo a las tradiciones del noroeste argentino.

La propuesta reúne el trabajo de la artista plástica y fotógrafa jujeña, quien a través de su lente captura rituales, gestos y escenas que forman parte del universo simbólico del carnaval andino, uno de los más convocantes del mundo.

“Este proyecto es una experiencia multidisciplinaria que nace del encuentro con los rituales, gestos y celebraciones del Carnaval andino. A través de la fotografía, propongo un recorrido por la cultura viva del Noroeste Argentino, donde comunidad, territorio y celebración se entrelazan en un mismo pulso”, marcó la artista.

Me honra que el MBQM se sume a la itinerancia de esta obra, acercándonos al mundo andino contemporáneo desde una mirada sensible y comprometida. Los espero para compartir juntos esta ceremonia hecha imagen”, subrayó.

El trabajo de Carolina Franco

“Ceremonias en carnaval” es una iniciativa multidisciplinaria que busca difundir la cultura y las tradiciones del NOA desde una perspectiva artística, íntima y respetuosa. Las imágenes no solo documentan celebraciones, sino que también invitan a reflexionar sobre la vigencia del mundo andino en el presente.

La exposición se integra a un recorrido itinerante que ya pasó por distintos espacios culturales del país, consolidándose como una experiencia genuina que conecta territorios, memorias y miradas de la vida cultural y ancestral.

El Museo suma una propuesta que dialoga con su perfil artístico y su vínculo histórico con expresiones populares y culturales de la Argentina. La muestra podrá visitarse desde el 31 de enero hasta el 1° de marzo, en la Sala Stagnaro, ubicada en Av. Pedro de Mendoza 1835, en el barrio de La Boca, Ciudad de Buenos Aires.

