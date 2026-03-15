Histórico momento en el Lollapalooza: Soledad Pastorutti hizo revolear el poncho a todo el público

El folclore en Lollapalooza dijo presente con la magia de Sole Pastorutti.

La presentación de Soledad Pastorutti en el Lollapalooza de Buenos Aires dejó una de las postales más impactantes del festival. En medio de su show, la cantante invitó al público a revolear el poncho , un gesto tradicional del folklore argentino que rápidamente fue replicado por miles de personas frente al escenario.

Espectáculos. El Oscar 2026 a la mejor película fue para "Una batalla tras otra"

Espectáculos. Uno por uno: todos los ganadores de los Premios Oscar 2026

El momento se volvió viral en redes sociales: gran parte del público levantó sus ponchos, remeras o banderas , acompañando el ritmo de la música y generando una imagen inédita para un festival que históricamente estuvo dominado por el pop y el rock internacional.

Con su característico estilo, la artista santafesina buscó acercar las raíces del folklore a una nueva generación de espectadores que asistieron al festival.

El gesto de “revolear el poncho” es una tradición profundamente ligada a la música popular argentina , especialmente a las fiestas folklóricas y festivales del interior del país.

En ese sentido, el momento se convirtió en uno de los más celebrados de la jornada, con miles de personas participando del ritual y acompañando a la artista.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Nicolimassosa/status/2033006945158766695&partner=&hide_thread=false #Espectáculos

EL MENSAJE DE SOLEDAD PASTORUTTI EN SU PRIMER LOLLAPALOOZA ARGENTINA 2026: "ESTO NO TIENE EXPLICACIÓN... SOLO SE SIENTE!!!"



"Folklore en el Lollapalooza ".



"Gracias por revolear todo lo que tenían y por hacer que este momento sea nuestro!!!" pic.twitter.com/N80VdfLduR — Nicolás Limas Sosa (@Nicolimassosa) March 15, 2026

Una postal que recorrió las redes

Videos del momento comenzaron a circular rápidamente en redes sociales, donde muchos usuarios destacaron la mezcla entre la cultura folklórica y un festival internacional.

Para muchos espectadores, la escena simbolizó la presencia del folklore argentino en un escenario global, mostrando cómo una tradición del país puede convivir con las propuestas musicales más diversas.

La imagen de miles de personas revoleando el poncho en el Lollapalooza ya es considerada uno de los momentos más memorables de esta edición del festival.