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15 de marzo de 2026 - 13:03
Espectáculos.

Histórico momento en el Lollapalooza: Soledad Pastorutti hizo revolear el poncho a todo el público

La cantante llevó el folklore argentino al escenario del festival y protagonizó una escena inédita cuando miles de personas levantaron sus ponchos al ritmo de "A Don Ata".

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
El folclore en Lollapalooza dijo presente con la magia de Sole Pastorutti.

El folclore en Lollapalooza dijo presente con la magia de Sole Pastorutti.

La presentación de Soledad Pastorutti en el Lollapalooza de Buenos Aires dejó una de las postales más impactantes del festival. En medio de su show, la cantante invitó al público a revolear el poncho, un gesto tradicional del folklore argentino que rápidamente fue replicado por miles de personas frente al escenario.

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El momento se volvió viral en redes sociales: gran parte del público levantó sus ponchos, remeras o banderas, acompañando el ritmo de la música y generando una imagen inédita para un festival que históricamente estuvo dominado por el pop y el rock internacional.

Un gesto que emocionó al público

Con su característico estilo, la artista santafesina buscó acercar las raíces del folklore a una nueva generación de espectadores que asistieron al festival.

El gesto de “revolear el poncho” es una tradición profundamente ligada a la música popular argentina, especialmente a las fiestas folklóricas y festivales del interior del país.

En ese sentido, el momento se convirtió en uno de los más celebrados de la jornada, con miles de personas participando del ritual y acompañando a la artista.

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Una postal que recorrió las redes

Videos del momento comenzaron a circular rápidamente en redes sociales, donde muchos usuarios destacaron la mezcla entre la cultura folklórica y un festival internacional.

Para muchos espectadores, la escena simbolizó la presencia del folklore argentino en un escenario global, mostrando cómo una tradición del país puede convivir con las propuestas musicales más diversas.

La imagen de miles de personas revoleando el poncho en el Lollapalooza ya es considerada uno de los momentos más memorables de esta edición del festival.

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