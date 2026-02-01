River y Rosario Central no se sacaron ventajas en el Gigante de Arroyito

Sin goles en Arroyito.

River Plate y Rosario Central igualaron 0 a 0 en el Gigante de Arroyito, en un encuentro correspondiente a la tercera fecha del Torneo Apertura, que tuvo momentos intensos, situaciones claras y un gol anulado por el VAR.

El inicio fue favorable al Canalla, que se mostró más activo y tomó la iniciativa, empujado por su gente. Sin embargo, con el correr de los minutos, River logró equilibrar el trámite y sobre el cierre del primer tiempo generó las chances más claras. Sebastián Driussi llegó a convertir, pero el tanto fue anulado tras la revisión del VAR, lo que mantuvo el marcador en cero.

Embed - ROSARIO CENTRAL Y RIVER no se sacaron diferencias | #RosarioCentral 0-0 #River | Resumen En el segundo tiempo, el partido fue parejo y disputado en la mitad de la cancha. Rosario Central logró aproximarse con mayor peligro al arco defendido por Beltrán, aprovechando algunas intervenciones de Ángel Di María, que aportó claridad y desequilibrio en ataque. A pesar de las oportunidades generadas por ambos equipos, ninguno logró romper el cero y el encuentro finalizó en empate.

