domingo 01 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
1 de febrero de 2026 - 23:29
Torneo Apertura.

River y Rosario Central no se sacaron ventajas en el Gigante de Arroyito

Aunque hubo muchas emociones y posibilidades para ambos equipos de abrir el marcador, el partido terminó 0 a 0.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Sin goles en Arroyito.

Sin goles en Arroyito.

Lee además
Marcelo Gallardo tiene nuevo refuerzo
Sorpresa.

River Plate cerró a un inesperado refuerzo ecuatoriano del Chelsea
river plate derroto a gimnasia de la plata por 2 a 0
Torneo Apertura.

River Plate derrotó a Gimnasia de La Plata por 2 a 0

El inicio fue favorable al Canalla, que se mostró más activo y tomó la iniciativa, empujado por su gente. Sin embargo, con el correr de los minutos, River logró equilibrar el trámite y sobre el cierre del primer tiempo generó las chances más claras. Sebastián Driussi llegó a convertir, pero el tanto fue anulado tras la revisión del VAR, lo que mantuvo el marcador en cero.

Embed - ROSARIO CENTRAL Y RIVER no se sacaron diferencias | #RosarioCentral 0-0 #River | Resumen

En el segundo tiempo, el partido fue parejo y disputado en la mitad de la cancha. Rosario Central logró aproximarse con mayor peligro al arco defendido por Beltrán, aprovechando algunas intervenciones de Ángel Di María, que aportó claridad y desequilibrio en ataque. A pesar de las oportunidades generadas por ambos equipos, ninguno logró romper el cero y el encuentro finalizó en empate.

Embed

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

River Plate cerró a un inesperado refuerzo ecuatoriano del Chelsea

River Plate derrotó a Gimnasia de La Plata por 2 a 0

Cero a cero terminó el partido entre Rosario Central y River Plate

Quién es Kendry Paez y de qué juega el nuevo refuerzo de River Plate

El presidente de River Plate anunció que techarán y ampliarán el Estadio Mâs Monumental

Lo que se lee ahora
Festejo de Paredes. video
Torneo Apertura.

Boca Juniors derrotó a Newell's por 2 a 0 en la Bombonera

Por  Federico Franco

Las más leídas

El cartel.
Indignación.

Maltrato animal en Jujuy: la dejaron abandonada, atada junto a un cartel y tuvo un triste final

Toda la provincia de Jujuy está bajo alerta amarilla por tormentas
Clima.

Continúa el alerta amarilla para este domingo en casi toda la provincia

Pasacalles viral: Luciano Castro y un mensaje a Griselda Siciliani que explotó en redes
Espectáculos.

Pasacalles viral: Luciano Castro y un mensaje a Griselda Siciliani que explotó en redes

Búsqueda en Jujuy.
CINDAC.

Buscan a Milagros Ariana Peralta, desaparecida desde el 23 de enero

Uno por uno, cuáles son los aumentos confirmados para febrero de 2025
Inflación.

Cuáles son los aumentos que llegan en febrero en Argentina

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel