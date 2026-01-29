Quién es Kendry Paez y de qué juega el nuevo refuerzo de River Plate

Cómo juega Kendry Páez, la perlita de 18 años que busca explotar en River para jugar el Mundial.

Kendry Paez es el nuevo refuerzo de River Plate . La noticia sorprendió a todos los hinchas millonarios y al mundo del fútbol argentino en general. Se trata del tipo de atacante que Marcelo Gallardo imaginaba para dotar al frente ofensivo de River en este 2026 de mayor vértigo , desequilibrio individual y capacidad de definición .

Además, reúne las condiciones técnicas y el margen de crecimiento que el DT busca para potenciar futbolistas jóvenes con jerarquía y roce internacional , tal como sucedió en su momento con Nicolás De la Cruz . En ese marco, la llegada del ecuatoriano Kendry Páez , de apenas 18 años , representa tanto una fuerte apuesta deportiva como un desafío importante para el Muñeco .

También significaría la concreción de una ilusión para el atacante zurdo de 1,78 metros , capaz de desplazarse a lo largo de todo el sector ofensivo , ya que un buen nivel con la camiseta de la Banda podría terminar de persuadir al entrenador Sebastián Beccacece para sumarlo a la nómina de la selección ecuatoriana de cara al Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá .

Surgido de las divisiones juveniles de Independiente del Valle , el joven es un delantero desequilibrante y dinámico , con la versatilidad suficiente para actuar por ambos costados —aunque suele explotar mejor la derecha a pierna cambiada — y también para desempeñarse por el eje del ataque , sin la obligación de fijarse como un nueve clásico .

El ecuatoriano que pertenece al Chelsea.

De todos modos, nunca llegó a debutar oficialmente con el Chelsea y el poderoso club inglés optó por enviarlo a préstamo al Racing de Estrasburgo durante la última temporada. En el conjunto francés tampoco consiguió consolidarse: acumuló 718 minutos repartidos en 21 presentaciones y apenas pudo marcar un tanto.

Un jugador que busca revancha tras su paso por Europa

Páez es considerado una de las grandes joyas del fútbol ecuatoriano. De hecho, el 12 de octubre de 2023, en el triunfo 1-0 frente a Bolivia, estableció un récord al transformarse en el futbolista más joven en convertir en unas Eliminatorias Sudamericanas, con apenas 16 años y 161 días.

Sin embargo, su desembarco en Europa resultó más complejo de lo esperado y la adaptación le demandó tiempo. Por ese motivo, el talentoso zurdo ve en River la oportunidad ideal para relanzar su carrera y fortalecer sus chances de integrar la selección en la próxima Copa del Mundo.

Los números que ilusionan a River Plate

La reciente incorporación del plantel que dirige Gallardo acumula 15 tantos y ocho pases gol a lo largo de 96 encuentros en la máxima categoría.

Páez sería el cuarto futbolista ecuatoriano en jugar en River en los 124 años de historia del club.

Arribaría sin inconvenientes físicos para sumarse de inmediato a la competencia con la camiseta de River, ya que se mantiene en ritmo, aunque en lo que va del año solo sumó 12 minutos repartidos en dos apariciones por la Ligue 1, frente a Metz y Nice. En ese contexto, el entrenador confía en que en Núñez podrá potenciar al máximo las condiciones futbolísticas de Kendry.