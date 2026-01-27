Confirmado: Santiago Ascacibar es refuerzo de Boca Juniors

Boca sigue moviéndose en el mercado de pases y Santiago Ascacibar se perfila como su segundo refuerzo . Tras varias conversaciones que, pese a la intensidad , se cerraron de manera relativamente rápida gracias a la insistencia del club para reforzar el mediocampo tras la lesión de Rodrigo Battaglia , desde Brandsen 805 alcanzaron un acuerdo con Estudiantes .

Este martes, el futbolista se someterá a la revisión médica correspondiente. El club logró cerrar la operación en el tercer intento . Después de que las dos ofertas previas quedaran sin efecto, desde La Ribera recalcularon la oferta y elevaron la propuesta por el 80% del pase de Ascacibar , quien era capitán y figura central del equipo dirigido por Eduardo Domínguez , aunque contaba con la autorización del club para emprender un nuevo proyecto.

Mientras se aguardan los datos oficiales , la prensa accedió a información que señala que Boca ofreció alrededor de 4 millones de dólares por el 80% del pase de Ascacibar . Aunque esta cifra es menor a la que se había especulado, incluye un detalle particular: el mediocampista renuncia al 15% de lo que le correspondía y a un saldo pendiente que mantenía Estudiantes .

La necesidad de incorporar un mediocampista con llegada al área y un perfil más ofensivo en el centro del campo ya era una prioridad pendiente en Boca, pero la lesión en el tendón de Aquiles de Battaglia —quien será operado— aceleró definitivamente las gestiones por Ascacibar , transformando su llegada en un objetivo urgente .

La palabra del DT de Boca sobre Santiago Ascacibar

“No descubrimos nada con decir que Ascacibar tiene jerarquía, personalidad y si le toca vestir la camiseta de Boca puede llegar y hacerlo bien, en un grupo que compite en la alta competencia. Nadie tiene asegurado su lugar”, afirmó Claudio Úbeda, entrenador del Xeneize, tras el triunfo frente a Deportivo Riestra en el debut.

El viernes pasado, el mediocampista, que supo jugar en el Stuttgart de Alemania, fue titular en el empate 1-1 de Estudiantes frente a Independiente.

Al finalizar el partido, se lo pudo ver visiblemente conmovido en la salida del vestuario, un gesto que muchos interpretaron como un adiós al club al que siente muy cercano. Apenas cuatro días después, se oficializó su incorporación al equipo azul y oro.

Al mismo tiempo, Boca y Estudiantes concretaron la operación cruzada que incluye a Brian Aguirre. Domínguez solicitó su incorporación ante la salida próxima de Edwin Cetré, quien también dejará La Bombonera: su transferencia será en calidad de préstamo, con posibilidad de compra sobre un porcentaje elevado de su pase.