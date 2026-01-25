Boca Juniors debutó con triunfo ante Deportivo Riestra en el Torneo Apertura

Triunfo Xeneize.

Boca Juniors comenzó con el pie derecho su campaña en el Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol, al vencer por 1-0 a Deportivo Riestra este domingo por la tarde en La Bombonera, en la primera fecha de la Zona A del certamen argentino.

El único tanto del partido llegó gracias a un cabezazo de Lautaro Di Lollo, que rompió la paridad y le dio la victoria al “Xeneize” ante un rival ordenado que defendió con esfuerzo durante gran parte del encuentro.

image

El partido, que marcó el estreno oficial de Boca en la temporada 2026, se jugó ante un estadio colmado de hinchas que llegaron con la ilusión renovada de ver a su equipo arrancar con un triunfo. Con este resultado, Boca suma sus primeros tres puntos en el Apertura y busca mantener el ritmo ganador en la próxima fecha, en la cual enfrentará a Estudiantes de La Plata visitando el estadio rival. Por su parte, Riestra quedó con la tarea de recuperarse en la tabla y pensar en sus próximos compromisos en la Liga. Embed - EL XENEIZE DEBUTÓ CON TRIUNFO ANTE EL MALEVO EN LA BOMBONERA | Boca 1-0 Dep. Riestra | RESUMEN

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.