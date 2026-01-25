lunes 26 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
25 de enero de 2026 - 20:36
Fútbol.

Boca Juniors debutó con triunfo ante Deportivo Riestra en el Torneo Apertura

El equipo de Claudio Úbeda fue superior y retuvo los tres puntos en casa tras un encuentro muy disputado en la mitad de la cancha.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Triunfo Xeneize.

Triunfo Xeneize.

Lee además
dep. riestra perdio 1-0 ante boca juniors

Dep. Riestra perdió 1-0 ante Boca Juniors
Cuándo juegan Boca vs. Riestra por el Torneo Apertura 2026.
Fútbol argentino.

Torneo Apertura: día y horario confirmado para Boca vs. Riestra

El único tanto del partido llegó gracias a un cabezazo de Lautaro Di Lollo, que rompió la paridad y le dio la victoria al “Xeneize” ante un rival ordenado que defendió con esfuerzo durante gran parte del encuentro.

image

El partido, que marcó el estreno oficial de Boca en la temporada 2026, se jugó ante un estadio colmado de hinchas que llegaron con la ilusión renovada de ver a su equipo arrancar con un triunfo.

Con este resultado, Boca suma sus primeros tres puntos en el Apertura y busca mantener el ritmo ganador en la próxima fecha, en la cual enfrentará a Estudiantes de La Plata visitando el estadio rival. Por su parte, Riestra quedó con la tarea de recuperarse en la tabla y pensar en sus próximos compromisos en la Liga.

Embed - EL XENEIZE DEBUTÓ CON TRIUNFO ANTE EL MALEVO EN LA BOMBONERA | Boca 1-0 Dep. Riestra | RESUMEN

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Dep. Riestra perdió 1-0 ante Boca Juniors

Torneo Apertura: día y horario confirmado para Boca vs. Riestra

Estudiantes vs Boca Juniors: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del Apertura

Talleres de Perico no pudo ante Tucumán Central y quedó eliminado del Regional Amateur

Confirmaron la grave lesión de Juan Foyth y se perdería el Mundial 2026

Lo que se lee ahora
talleres de perico no pudo ante tucuman central y quedo eliminado del regional amateur
Fútbol,

Talleres de Perico no pudo ante Tucumán Central y quedó eliminado del Regional Amateur

Por  Federico Franco

Las más leídas

Últimos días para actualizar la SUBE y no perder tus beneficios de transporte.
Transporte.

El paso clave para actualizar la SUBE y no perder los beneficios

Rutas este domingo 25 de enero en Jujuy: desmoronamiento, crecida de ríos y alertas meteorológicas video
Atención.

Rutas este domingo 25 de enero en Jujuy: desmoronamiento, crecida de ríos y alertas meteorológicas

Talleres de Perico recibe a Tucumán Central en la vuelta por la final del Torneo Regional
Expectativa.

Talleres de Perico recibe a Tucumán Central en la vuelta por la final del Torneo Regional

Wara Calpanchay deslumbró en Cosquín 2026 con voz y alma video
Orgullo jujeño.

Wara Calpanchay deslumbró en Cosquín 2026 con voz y alma

Intensas lluvias causan estragos en San Pedro de Atacama- Chile video
Alerta meteorológica.

Intensas lluvias causan estragos en San Pedro de Atacama- Chile

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel