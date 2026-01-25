Estudiantes vs Boca Juniors: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del Apertura

El duelo correspondiente a la fecha 2 del Apertura se jugará el próximo miércoles 28 de enero a las 22:15 (hora Argentina).
Estudiantes consiguió sólo un punto en su último partido frente a Independiente, tras igualar 1-1.
Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 1 victoria, mientras que la visita sumó 3. En 1 partido terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 2 de noviembre, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y Boca Juniors resultó vencedor por 1 a 2.
