San Lorenzo vs Independiente: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 del Apertura

BsAs (DataFactory)

El cotejo entre San Lorenzo e Independiente, por la fecha 9 del Apertura, se jugará el próximo sábado 7 de marzo, a partir de las 19:15 (hora Argentina), en el Nuevo Gasómetro.

Así llegan San Lorenzo y Independiente Mientras que la visita se encuentra exultante por su victoria en la jornada anterior, el equipo local viene de empatar su último partido en el torneo y se espera un partido lleno de acciones en ambas porterías.

Últimos resultados de San Lorenzo en partidos del Apertura San Lorenzo viene de un resultado igualado, 0-0, ante Talleres. Posee un historial reciente de 1 victoria, 2 empates y 1 derrota en los últimos 4 partidos disputados, sumando 3 goles a favor y habiendo recibido 2.

Últimos resultados de Independiente en partidos del Apertura Independiente llega con ventaja tras derrotar a Central Córdoba (SE) con un marcador 2 a 0. La visita ha sido vencida 1 vez, ha empatado en 1 ocasión y ha ganado 2 partidos en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 8 goles y le han convertido 4.

Con 1 victoria y 4 empates en las últimas 5 jornadas de este campeonato, la visita aventaja al equipo local. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 21 de septiembre, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y no se sacaron ventaja: igualaron 1 a 1.

Fechas y rivales de San Lorenzo en los próximos partidos del Apertura Fecha 10: vs Boca Juniors: 11 de marzo - 19:45 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Defensa y Justicia: 16 de marzo - 18:30 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Dep. Riestra: 25 de marzo - 19:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Estudiantes: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Newell`s: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Independiente en los próximos partidos del Apertura Fecha 10: vs Unión: 10 de marzo - 19:45 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Instituto: 16 de marzo - 22:15 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Talleres: 21 de marzo - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Racing Club: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar Horario San Lorenzo e Independiente, según país Argentina y Chile (Santiago): 19:15 horas

Colombia y Perú: 17:15 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:15 horas

Venezuela: 18:15 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.