Aldosivi vs Independiente Riv. (M): previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 del Apertura

BsAs (DataFactory)

Aldosivi recibirá a Independiente Riv. (M), en el marco de la fecha 9 del Apertura, el próximo sábado 7 de marzo a partir de las 17:00 (hora Argentina), en el Mundialista de Mar del Plata.

Así llegan Aldosivi y Independiente Riv. (M) Después de caer en su último partido, el equipo local quiere reencontrarse con la victoria delante de su gente y conseguir los tres puntos. La visita sólo rescató una unidad en la jornada anterior y luchará por quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Aldosivi en partidos del Apertura Aldosivi sufrió un duro golpe al caer 0 a 2 en la ultima jornada ante Banfield. En los duelos previos, en 1 el resultado final fue un empate y ha perdido 3. Durante esas jornadas, le han hecho 5 goles y ha marcado 1 a sus contrincantes.

Últimos resultados de Independiente Riv. (M) en partidos del Apertura Independiente Riv. (M) obtuvo un punto gracias a un empate en 1 frente a River Plate. De los últimos partidos que jugó, ha ganado 2, ha perdido 1 y ha empatado 1, con 6 goles a sus rivales y han vencido su valla 5 veces.

En el histórico de resultados obtenidos, los números indican una ventaja a favor de uno de los contendientes: 1 vez ganó el local y 1 la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 1 de noviembre, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y el marcador favoreció a Aldosivi con un marcador de 3-1.

Fechas y rivales de Aldosivi en los próximos partidos del Apertura Fecha 9: vs Independiente Riv. (M): 7 de marzo - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Atlético Tucumán: 11 de marzo - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Huracán: 16 de marzo - 15:30 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Sarmiento: 22 de marzo - 15:30 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Estudiantes (RC): Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Independiente Riv. (M) en los próximos partidos del Apertura Fecha 10: vs Barracas Central: 11 de marzo - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Gimnasia: 15 de marzo - 15:15 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Rosario Central: 22 de marzo - 22:15 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Tigre: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Argentinos Juniors: Fecha y horario a confirmar Horario Aldosivi e Independiente Riv. (M), según país Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas

Colombia y Perú: 15:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas

Venezuela: 16:00 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.