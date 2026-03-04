miércoles 04 de marzo de 2026

4 de marzo de 2026 - 09:53
Liga Profesional

Aldosivi vs Independiente Riv. (M): previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 del Apertura

La previa del choque de Aldosivi ante Independiente Riv. (M), a disputarse en el Mundialista de Mar del Plata el sábado 7 de marzo desde las 17:00 (hora Argentina).

BsAs (DataFactory)

Aldosivi recibirá a Independiente Riv. (M), en el marco de la fecha 9 del Apertura, el próximo sábado 7 de marzo a partir de las 17:00 (hora Argentina), en el Mundialista de Mar del Plata.

Así llegan Aldosivi y Independiente Riv. (M)

Después de caer en su último partido, el equipo local quiere reencontrarse con la victoria delante de su gente y conseguir los tres puntos. La visita sólo rescató una unidad en la jornada anterior y luchará por quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Aldosivi en partidos del Apertura

Aldosivi sufrió un duro golpe al caer 0 a 2 en la ultima jornada ante Banfield. En los duelos previos, en 1 el resultado final fue un empate y ha perdido 3. Durante esas jornadas, le han hecho 5 goles y ha marcado 1 a sus contrincantes.

Últimos resultados de Independiente Riv. (M) en partidos del Apertura

Independiente Riv. (M) obtuvo un punto gracias a un empate en 1 frente a River Plate. De los últimos partidos que jugó, ha ganado 2, ha perdido 1 y ha empatado 1, con 6 goles a sus rivales y han vencido su valla 5 veces.

En el histórico de resultados obtenidos, los números indican una ventaja a favor de uno de los contendientes: 1 vez ganó el local y 1 la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 1 de noviembre, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y el marcador favoreció a Aldosivi con un marcador de 3-1.


Fechas y rivales de Aldosivi en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 9: vs Independiente Riv. (M): 7 de marzo - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Atlético Tucumán: 11 de marzo - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Huracán: 16 de marzo - 15:30 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Sarmiento: 22 de marzo - 15:30 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Estudiantes (RC): Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Independiente Riv. (M) en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 10: vs Barracas Central: 11 de marzo - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Gimnasia: 15 de marzo - 15:15 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Rosario Central: 22 de marzo - 22:15 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Tigre: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Argentinos Juniors: Fecha y horario a confirmar
Horario Aldosivi e Independiente Riv. (M), según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas

FUENTE: BsAs (DataFactory)

