Cambios en Gimnasia de Jujuy: el Presidente reveló porqué el color gris en el estadio

El presidente de Gimnasia de Jujuy , Walter Morales, habló sobre varios temas que generaron repercusión entre los hinchas en los últimos días: la nueva pintura del estadio 23 de Agosto , la organización para la venta de entradas del partido de Copa Argentina en Salta y el balance de la campaña deportiva e institucional del club.

Fútbol. Matías Módolo reveló detalles de la tarde del escándalo de Gimnasia de Jujuy con Comesaña

El dirigente reconoció que algunos cambios provocaron debate en la tribuna, pero aseguró que las decisiones se tomaron pensando en la sustentabilidad del club y en proyectos a mediano plazo.

Morales se refirió al revuelo que generó el nuevo color en las tribunas del estadio 23 de Agosto y explicó que la elección del gris responde principalmente a una cuestión de costos y mantenimiento.

“ El estadio históricamente tuvo el color cemento, el color natural de la tribuna. Recién en una gestión anterior se empezó a pintar. Hoy una pintura celeste y blanca, con la humedad y las lluvias que tenemos, a los cuatro o seis meses ya está descolorida. La idea es que el color se mantenga más en el tiempo ”, señaló.

Además, aclaró que el proyecto no contempla solo el gris: “No es únicamente el color gris. Va a llevar matices celestes y blancos y el escudo del club. Se está armando un diseño que va a quedar bonito y que a mucha gente le va a gustar”.

En ese sentido, adelantó que la renovación del sector preferencial forma parte de un proyecto mayor: la inauguración de un nuevo gimnasio en la tribuna, prevista para el 18 de marzo.

Estadio 23 De Agosto.

Copa Argentina: venta de entradas en Jujuy para el partido en Salta

El presidente confirmó que el equipo jugará por la Copa Argentina el miércoles a las 21.15 en el estadio Martiarena de Salta, frente a Central Córdoba. Según explicó, la organización del partido se definió sobre la hora, pero ya se confirmó la venta de entradas para el público jujeño en el estadio 23 de Agosto.

Las boleterías estarán habilitadas el martes 10 en horario mañana y tarde, y el miércoles 11 por la mañana, aproximadamente hasta las 16 horas.

Desde el club esperan una fuerte presencia de hinchas en Salta para acompañar al equipo en este cruce decisivo.

Balance deportivo e institucional: “Hemos vuelto a ser protagonistas”

Morales hizo un balance de la temporada y reconoció que el cierre no fue el esperado tras quedar muy cerca del ascenso. “El final no fue bueno, no fue positivo, pero el balance del año es muy bueno. Hace muchísimos años que Gimnasia no tenía una campaña como esta”, afirmó.

El dirigente destacó el esfuerzo de todo el club para volver a ser protagonista en un torneo exigente como la Primera Nacional. “Pusimos nuevamente a Gimnasia arriba, peleando en un torneo muy difícil. Fue un gran sacrificio de la comisión directiva, de los trabajadores del club y, sobre todo, de los hinchas que acompañaron todos los domingos”, expresó.

También remarcó el crecimiento en otras disciplinas: “Desde lo institucional crecimos en muchos aspectos. Nos fue muy bien en rugby, hockey y vóley, lo que muestra que el club está creciendo de manera integral”.

El sueño del ascenso, más vivo que nunca

Por último, Morales se refirió al objetivo principal que quedó a un paso de concretarse. “Estuvimos muy cerca, pero en algún momento se nos va a dar”, aseguró.