miércoles 03 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
3 de septiembre de 2025 - 08:54
Datos del tiempo.

Vuelven las bajas temperaturas a Jujuy: para cuándo y qué zonas

El Servicio Meteorológico Nacional anunció que vuelven las bajas temperaturas durante los próximos días en San Salvador de Jujuy y sus alrededores.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Vuelven las bajas temperaturas a Jujuy: para cuándo y qué zonas

Vuelven las bajas temperaturas a Jujuy: para cuándo y qué zonas

De acuerdo al informe oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a partir de este jueves 4 de septiembre se esperan bajas temperaturas en San Salvador de Jujuy. La mínima rondará los 8°C y la máxima apenas alcanzará los 12°C, acompañada de lluvias aisladas y lloviznas durante gran parte de la jornada.

Lee además
Brindarán charlas sobre las recomendaciones ante las bajas temperaturas video
Capital.

Brindarán charlas sobre las recomendaciones ante las bajas temperaturas: cuándo y dónde
Personas en situación de calle 
Asistencia.

En casi un mes hubo 40 llamados por personas en situación de calle ante las bajas temperaturas

tiempo jujuy amanecer

Viernes y sábado con frío persistente

El viernes se prevé una mínima de 6°C y una máxima de 16°C, con condiciones mayormente nubladas. El sábado continuará fresco, con temperaturas entre 4°C y 18°C.

Domingo fresco pero con sol

El domingo 7 de septiembre será uno de los días más fríos de la semana: la mínima llegará a los 4°C y la máxima se ubicará en 20°C.

Mejora hacia el inicio de semana

Recién desde el lunes se anticipa un repunte de las temperaturas, con mínimas de 9°C y máximas de 22°C, tendencia que se consolidará el martes, cuando el termómetro podría alcanzar los 24°C.

tiempo en Jujuy.jpg

Recomendaciones

Ante este escenario, se aconseja a la población tomar recaudos frente al descenso de temperaturas, especialmente en horas de la madrugada y la mañana, y estar atentos a las precipitaciones pronosticadas para este jueves.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Brindarán charlas sobre las recomendaciones ante las bajas temperaturas: cuándo y dónde

En casi un mes hubo 40 llamados por personas en situación de calle ante las bajas temperaturas

Un domingo que anticipa una semana con bajas temperaturas

Frío extremo: ¿Qué le pasa al cuerpo con las bajas temperaturas y cómo protegerlo?

Hasta cuándo van a seguir las bajas temperaturas en Jujuy

Lo que se lee ahora
Empiezan las inscripciones para la Academia de Oficios de Jujuy. video
Atención.

Academia de Oficios en Jujuy: cómo inscribirse a los cursos gratuitos con rápida salida laboral

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Desde hoy corte de agua por 24 horas en Jujuy: barrios afectados y operativo de emergencia video
Servicio.

Desde hoy corte de agua por 24 horas en Jujuy: barrios afectados y operativo de emergencia

Empiezan las inscripciones para la Academia de Oficios de Jujuy. video
Atención.

Academia de Oficios en Jujuy: cómo inscribirse a los cursos gratuitos con rápida salida laboral

Comenzó la adhesión online para los Departamentos en Alto Comedero del IVUJ (Foto ilustrativa)
Septiembre.

Comenzó la adhesión online para los Departamentos en Alto Comedero del IVUJ

Maltrato animal en San Pedro de Jujuy.
Jujuy.

Imputan a una mujer por mutilar y matar a su perra preñada y sus cachorros

La mayoría de los chicos de escuelas primarias se conectó a sus clases por celular. video
Comunicado.

Clases virtuales en las escuelas de Jujuy sin agua: qué sectores serán afectados y en qué días

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel