Vuelven las bajas temperaturas a Jujuy: para cuándo y qué zonas

De acuerdo al informe oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a partir de este jueves 4 de septiembre se esperan bajas temperaturas en San Salvador de Jujuy. La mínima rondará los 8°C y la máxima apenas alcanzará los 12°C, acompañada de lluvias aisladas y lloviznas durante gran parte de la jornada.

tiempo jujuy amanecer Viernes y sábado con frío persistente El viernes se prevé una mínima de 6°C y una máxima de 16°C, con condiciones mayormente nubladas. El sábado continuará fresco, con temperaturas entre 4°C y 18°C.

Domingo fresco pero con sol El domingo 7 de septiembre será uno de los días más fríos de la semana: la mínima llegará a los 4°C y la máxima se ubicará en 20°C.

Mejora hacia el inicio de semana Recién desde el lunes se anticipa un repunte de las temperaturas, con mínimas de 9°C y máximas de 22°C, tendencia que se consolidará el martes, cuando el termómetro podría alcanzar los 24°C.

tiempo en Jujuy.jpg Recomendaciones Ante este escenario, se aconseja a la población tomar recaudos frente al descenso de temperaturas, especialmente en horas de la madrugada y la mañana, y estar atentos a las precipitaciones pronosticadas para este jueves.

