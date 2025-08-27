miércoles 27 de agosto de 2025

27 de agosto de 2025 - 08:35
Agosto frío.

Hasta cuándo van a seguir las bajas temperaturas en Jujuy

El frío se mantienen estos días en todo el territorio provincial. Si bien no hay alerta, las bajas temperaturas se van a mantener por un par de días más.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Hasta cuándo van a seguir las bajas temperaturas en Jujuy

Hasta cuándo van a seguir las bajas temperaturas en Jujuy

Las bajas temperaturas se mantendrán en Jujuy hasta el jueves con mínimas cercanas a los 4 y 5 grados, según anticipa el Servicio Meteorológico Nacional. A partir del viernes comenzará un leve ascenso térmico, con mañanas menos frías y tardes templadas que anticipan el cambio de estación.

Miércoles con heladas al amanecer

Este miércoles Jujuy amaneció con una mínima de 4°C, lo que dejó heladas en diferentes puntos de la provincia. Si bien la tarde ofreció un alivio con una máxima que alcanzó los 23°C bajo un cielo despejado, las bajas temperaturas marcaron el ritmo de la jornada, sobre todo en horas de la mañana.

Jueves: leve ascenso de la temperaturas pero sigue el frío

Para el jueves 28 de agosto se espera una mínima de 5°C y una máxima de 24°C, con condiciones de cielo despejado durante todo el día. El frío persistirá en las primeras horas, aunque se notará un incremento en los valores vespertinos, lo que permitirá tardes más agradables.

Viernes: las mañanas frías comienzan a ceder

El viernes 29 de agosto mostrará un repunte en la temperatura mínima, que trepará a 9°C, mientras que la máxima alcanzará los 26°C. El cielo se presentará mayormente despejado en la mañana y con algo de nubosidad hacia la tarde y la noche. Este ascenso paulatino señala el inicio de un cambio en las condiciones, con mañanas menos heladas y tardes templadas.

Hasta cuándo van a seguir las bajas temperaturas en Jujuy
Hasta cuándo van a seguir las bajas temperaturas en Jujuy

Hasta cuándo van a seguir las bajas temperaturas en Jujuy

De a poco comienzan a elevarse las temperaturas

Según el pronóstico, las bajas temperaturas matinales se mantendrán entre miércoles y jueves, pero desde el viernes comenzará una tendencia ascendente que se consolidará el fin de semana. De esta manera, Jujuy dejará atrás el período más intenso del frío invernal, dando paso a jornadas más templadas y agradables.

Carrera de medicina en Jujuy
Histórico.

Aprobaron la Carrera de Medicina en Jujuy: cuándo inician las inscripciones

Por  Maria Eugenia Burgos

