Hasta cuándo van a seguir las bajas temperaturas en Jujuy

Las bajas temperaturas se mantendrán en Jujuy hasta el jueves con mínimas cercanas a los 4 y 5 grados, según anticipa el Servicio Meteorológico Nacional. A partir del viernes comenzará un leve ascenso térmico, con mañanas menos frías y tardes templadas que anticipan el cambio de estación.

Las bajas temperaturas se van a mantener toda la semana en Jujuy Las bajas temperaturas se van a mantener toda la semana en Jujuy Miércoles con heladas al amanecer Este miércoles Jujuy amaneció con una mínima de 4°C, lo que dejó heladas en diferentes puntos de la provincia. Si bien la tarde ofreció un alivio con una máxima que alcanzó los 23°C bajo un cielo despejado, las bajas temperaturas marcaron el ritmo de la jornada, sobre todo en horas de la mañana.

Jueves: leve ascenso de la temperaturas pero sigue el frío Para el jueves 28 de agosto se espera una mínima de 5°C y una máxima de 24°C, con condiciones de cielo despejado durante todo el día. El frío persistirá en las primeras horas, aunque se notará un incremento en los valores vespertinos, lo que permitirá tardes más agradables.

Viernes: las mañanas frías comienzan a ceder El viernes 29 de agosto mostrará un repunte en la temperatura mínima, que trepará a 9°C, mientras que la máxima alcanzará los 26°C. El cielo se presentará mayormente despejado en la mañana y con algo de nubosidad hacia la tarde y la noche. Este ascenso paulatino señala el inicio de un cambio en las condiciones, con mañanas menos heladas y tardes templadas.

Hasta cuándo van a seguir las bajas temperaturas en Jujuy Hasta cuándo van a seguir las bajas temperaturas en Jujuy De a poco comienzan a elevarse las temperaturas Según el pronóstico, las bajas temperaturas matinales se mantendrán entre miércoles y jueves, pero desde el viernes comenzará una tendencia ascendente que se consolidará el fin de semana. De esta manera, Jujuy dejará atrás el período más intenso del frío invernal, dando paso a jornadas más templadas y agradables.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.