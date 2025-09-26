Copa Libertadores: así quedó el cuadro de las semifinales tras la clasificación de Flamengo

El Pincha ganó 1-0 en La Plata y llevó la serie a los penales, pero chocó con la figura del arquero Agustín Rossi.

La resolución del duelo entre Estudiantes y Flamengo en el Estadio UNO de La Plata determinó el camino de ambos clubes , históricos en el fútbol sudamericano , y puso fin a los cuartos de final , dejando definido el cuadro hacia las semifinales que conducen a la final programada para el 29 de noviembre en el Monumental de Lima, Perú .

Flamengo logró clasificarse a la semifinal tras ganar en la definición por penales , con una actuación sobresaliente de su arquero Agustín Rossi . Su próximo rival será Racing , que accedió a esta instancia luego de vencer a Vélez en los dos partidos de la serie por 1-0 .

Flamengo enfrentará a un equipo que se clasificó a esta edición del torneo luego de consagrarse campeón de la última Copa Sudamericana . Durante la fase de grupos , lideró el Grupo E por encima de Fortaleza de Brasil , Atlético Bucaramanga de Colombia y Colo Colo de Chile , y en los octavos de final eliminó a Peñarol de Uruguay .

En tanto, Estudiantes inició su camino en la Libertadores como primero del Grupo A, sumando 12 unidades y superando a Botafogo, que también acumuló 12 puntos, gracias a la diferencia de goles, y dejando atrás a Universidad de Chile (10) y Carabobo (1). En la etapa de eliminación directa, avanzó al vencer 1-0 a Cerro Porteño en el global de los dos encuentros.

En la otra llave del torneo, Palmeiras aseguró su pase a las semifinales tras eliminar a River Plate con un marcador global de 5-2, tras imponerse en ambos encuentros: 2-1 en Buenos Aires y 3-1 en Brasil. A pesar de que el equipo argentino abrió el marcador a los siete minutos en el Allianz Parque, no logró sostener el dominio del juego en territorio paulista.

El festejo de Palmeiras tras eliminar a River Plate.

Palmeiras y Liga de Quito: la otra llave definida

Con este triunfo, Palmeiras se enfrentará a Liga de Quito. En el duelo de ida disputado en Ecuador, el conjunto local se impuso 2-0 sobre Sao Paulo con tantos de Bryan Josías Ramírez León y Michael Steveen Estrada Martínez. Ya en el partido de vuelta, jugado en el Morumbí, el equipo dirigido por Tiago Nunes se impuso 1-0 gracias a un gol de Jeison Medina, dejando fuera de la competencia al conjunto comandado por Hernán Crespo.

Hasta antes de su eliminación, Estudiantes había acumulado un total de 3.570.000 dólares en premios, pero al quedar fuera del torneo dejó de percibir los 1.700.000 dólares adicionales que correspondían por avanzar a semifinales. Ahora, el conjunto platense enfocará su atención en el Torneo Clausura, donde se sitúa tercero en el Grupo A, a solo un punto del líder Unión. En la décima jornada, visitará a Newell’s el martes en el estadio Coloso Marcelo Bielsa.

Así quedó el cuadro de semifinales de la Libertadores tras la clasificación de Flamengo ante Estudiantes.

Premios, objetivos y próximas metas de Estudiantes

Más allá de la disputa por el título, el equipo de La Plata necesita sumar unidades para garantizar su participación en competencias internacionales en 2026. En la tabla anual, ocupa el puesto 13, a tres puntos de la última plaza que asegura un lugar en la próxima Copa Sudamericana.

De acuerdo con el calendario oficial de la competición, las semifinales se jugarán entre las semanas que arrancan el 21 y el 28 de octubre, con duelos de ida y vuelta. La localía en el partido de vuelta corresponderá al equipo mejor posicionado en el ranking o con mayor rendimiento en las etapas anteriores. Los conjuntos que resulten victoriosos en estas llaves avanzarán a la final única, prevista para el 29 de noviembre en territorio peruano.

Así está el cuadro de la Copa Libertadores