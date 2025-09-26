Trasante: "Tenemos chances" Gimnasia de Jujuy va por todo ante San Telmo

El volante Joaquín Trasante dejó en claro que el plantel de Gimnasia de Jujuy mantiene la ilusión intacta. “Todavía tenemos chances”, aseguró el mediocampista, quien remarcó que el equipo va a pelear hasta el final en la Zona B del torneo de la Primera Nacional.

Trasante analizó el presente del Lobo jujeño y sostuvo que el equipo “está creando oportunidades”, aunque reconoció que “nos está faltando algo de eficacia” para cerrar los partidos. “Seguimos adelante con la expectativa de que se pueda dar el triunfo en la próxima fecha”, expresó.

Semana clave para Gimnasia El uruguayo destacó que el grupo tuvo una “muy buena semana de trabajo” y recuperó el ánimo de cara a lo que viene. “Vamos a disputar un partido exigente con San Telmo, no podemos fallar y por eso vamos a ir a ganar”, apuntó el mediocampista.

En lo personal, Trasante se mostró satisfecho por el presente que atraviesa. “Estoy contento de estar jugando, enfrentando partidos muy duros”, señaló. Además, resaltó que el torneo “es difícil” y que en esta instancia los encuentros “son aún más complicados”, por lo que será clave mantener la concentración y aprovechar cada ocasión.

La ilusión de pelear por un lugar en el reducido sigue intacta y el equipo confía en que un buen resultado en Isla Maciel será el impulso necesario para escalar posiciones. Horario, televisación y árbitro de Gimnasia de Jujuy vs San Telmo El partido entre El Candombero y Gimnasia de Jujuy se disputará este sábado 27 de septiembre, desde las 13.05, con transmisión de TyC Sports, por la pantalla de Canal 4. El choque, correspondiente a la Fecha 33 de la Primera Nacional, tendrá como árbitro principal a Franco Acita, acompañado por Lucas Ripoli como primer asistente, Mariano Cichetto como segundo y Lucas Brumer como cuarto árbitro.

