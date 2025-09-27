A qué hora juega Gimnasia de Jujuy con San Telmo y cómo verlo por TV

Gimnasia de Jujuy ante San Telmo (Archivo)

Por la penúltima fecha de la Zona B del torneo de la Primera Nacional, Gimnasia de Jujuy visita el próximo sábado 27 de septiembre a San Telmo. El partido se disputará a las 13.05 y será transmitido por TyC Sports y, en Jujuy, podrá seguirse a través de Canal 4, por frecuencia 17 en analógico y 23 en HD.

Franco Acita fue designado árbitro principal, mientras que Lucas Ripoli y Mariano Cichetto, serán asistentes 1 y 2, respectivamente. Lucas Brumer, oficiará de cuarto árbitro. En un partido clave para los dirigidos por Matías Módolo ya que viene de tres derrotas consecutivas, la última ante Agropecuario en el 23 de Agosto.

Después de la derrota, y considerando los resultados de sus competidores directos, Gimnasia de Jujuy quedó en la cuarta posición de la tabla con 54 puntos. La Zona B es liderada por Gimnasia de Mendoza con 59 unidades, seguido por Estudiantes de Río Cuarto con 56 y Estudiantes de Caseros con 55.

Cómo llega Gimnasia de Jujuy En el Lobo la formación no está clara, por las lesiones. Guillermo Cosaro y Francisco Molina no están al cien por ciento y son duda. Otros ausentes son Sebastián Sánchez, Santiago Camacho y Fernando Duré que se lesionaron el fin de semana.

Matías Módolo Matías Módolo San Telmo viene de caer ante el puntero Gimnasia de Mendoza y no tiene chances de ingresar al Reducido. Leonel Pollacchi cumplió su fecha de suspensión y podría regresar a la titularidad en lugar de Gabriel Pusula. Si bien el equipo aún no está confirmado, el Chaucha Bianco podría introducir más cambios respecto al once que perdió en Mendoza. Cómo se definen los ascensos y descensos de la temporada La Primera Nacional está compuesta por 38 equipos distribuidos en dos zonas de 19 clubes cada una. Jugaron todos contra todos, ida y vuelta y habrá un interzonal por fecha. Los dos primeros de cada zona jugarán la final por el primer ascenso. Los equipos que terminen entre el puesto 2 y el 8 disputarán un torneo reducido por el segundo ascenso a la Liga Profesional. Habrá, además, tres descensos: los dos peores de cada zona más el perdedor de un partido entre los dos anteúltimos de cada zona. Embed

