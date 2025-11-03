lunes 03 de noviembre de 2025

3 de noviembre de 2025 - 11:52
Jujuy.

Nueve demorados por pintadas en el Estadio 23 de Agosto y por agredir a policías

Tras la eliminación de Gimnasia de Jujuy ante Deportivo Madryn, personas vandalizaron las paredes del Estadio 23 de Agosto, generaron disturbios y agredieron a policías.

Gabriela Bernasconi
pintadas cancha gimnasia de jujuy (1)
pintadas cancha gimnasia de jujuy (2)

Qué pasó en el Estadio 23 de Agosto

Según la información detallada por Pablo Silvetti, prensa de la Policía, alrededor de las 19 horas del domingo, una vez finalizado el partido entre Deportivo Madryn y Gimnasia de Jujuy, donde el Lobo quedó eliminado del Reducido, un grupo de personas se acercó al Estadio 23 de Agosto para realizar pintadas en contra del equipo de Gimnasia de Jujuy.

En esas circunstancias, mientras efectivos policiales realizaban tareas de control en la zona, constataron lo sucedido y se produjo un enfrentamiento. Como resultado, personal policial sufrió heridas y nueve personas fueron demoradas.

Walter Morales, presidente de Gimnasia de Jujuy.
Fútbol.

Walter Morales rompió el silencio: habló de la eliminación y la continuidad de Matías Módolo

Por  Gabriela Bernasconi

