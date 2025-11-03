Nueve demorados por pintadas en el Estadio 23 de Agosto y por agredir a policías

Una vez finalizado el encuentro entre Gimnasia de Jujuy y Deportivo Madryn por el Reducido, un grupo de personas se acercó al Estadio 23 de Agosto, generando disturbios y pintadas en las paredes de la institución albiceleste. Según confirmó Pablo Herrera Silvetti, prensa de la Policía, tras el hecho y luego de agredir a efectivos, nueve personas fueron demoradas.

pintadas cancha gimnasia de jujuy (2) Qué pasó en el Estadio 23 de Agosto Según la información detallada por Pablo Silvetti, prensa de la Policía, alrededor de las 19 horas del domingo, una vez finalizado el partido entre Deportivo Madryn y Gimnasia de Jujuy, donde el Lobo quedó eliminado del Reducido, un grupo de personas se acercó al Estadio 23 de Agosto para realizar pintadas en contra del equipo de Gimnasia de Jujuy.

En esas circunstancias, mientras efectivos policiales realizaban tareas de control en la zona, constataron lo sucedido y se produjo un enfrentamiento. Como resultado, personal policial sufrió heridas y nueve personas fueron demoradas.

Entre los demorados se encontraban ocho hombres y una mujer. En el hecho tomó intervención el Ministerio Público de la Acusación (MPA)

