Nueve demorados por pintadas en el Estadio 23 de Agosto y por agredir a policías

Según la información detallada por Pablo Silvetti, prensa de la Policía, alrededor de las 19 horas del domingo, una vez finalizado el partido entre Deportivo Madryn y Gimnasia de Jujuy, donde el Lobo quedó eliminado del Reducido, un grupo de personas se acercó al Estadio 23 de Agosto para realizar pintadas en contra del equipo de Gimnasia de Jujuy.
En esas circunstancias, mientras efectivos policiales realizaban tareas de control en la zona, constataron lo sucedido y se produjo un enfrentamiento. Como resultado, personal policial sufrió heridas y nueve personas fueron demoradas.