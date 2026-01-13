martes 13 de enero de 2026

13 de enero de 2026 - 10:23
Policiales.

Crimen en Tucumán: asesinaron a un joven de un tiro en la cabeza durante un violento asalto

El joven llegaba a su casa cuando fue atacado. Dos adolescentes están acusados del homicidio y quedaron alojados en un instituto de menores de Tucumán

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Asalto y asesinato de Joaquín Ibarra en el registro de una cámara de seguridad en Tucumán

Asalto y asesinato de Joaquín Ibarra en el registro de una cámara de seguridad en Tucumán

Un violento crimen ocurrido en la madrugada del lunes conmociona a la provincia de Tucumán. Joaquín Ibarra, un joven de 21 años fue asesinado, por dos adolescentes de 16 y 17 años, de un disparo en la cabeza cuando regresaba a su domicilio.

Cómo sucedió el asalto de Joaquín Ibarra

La víctima fue identificada como Joaquín Rodrigo Ibarra, quien caminaba hacia su casa en el barrio Julio Abraham, en la ciudad de Alderetes, cuando fue interceptado por dos personas que se movilizaban en una motocicleta. Según la investigación, uno de los atacantes descendió del rodado, le robó una bolsa con pertenencias personales y, sin mediar resistencia, le disparó en la cabeza antes de huir.

Gravemente herido, el joven fue asistido por vecinos y trasladado de urgencia al hospital Padilla, donde falleció horas después pese a los esfuerzos médicos.

Los detenidos

Tras un operativo policial que incluyó el análisis de cámaras de seguridad, dos adolescentes de 16 y 17 años fueron identificados y detenidos como presuntos autores del crimen. Ambos ya eran investigados por su vinculación con robos cometidos bajo una modalidad similar.

La causa quedó a cargo del Ministerio Público Fiscal, que los imputó por homicidio agravado por criminis causa. Por disposición judicial, los menores permanecerán alojados durante cuatro meses en el Instituto Julio Argentino Roca mientras avanza la investigación.

Durante la audiencia, la defensa denunció presuntos apremios ilegales durante la detención, situación que también será investigada por la Justicia. El hecho generó un fuerte impacto en la comunidad y reavivó el debate sobre la comisión de delitos por parte de menores de edad.

