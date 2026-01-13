Crimen en Tucumán: asesinaron a un joven de un tiro en la cabeza durante un violento asalto

Asalto y asesinato de Joaquín Ibarra en el registro de una cámara de seguridad en Tucumán

Un violento crimen ocurrido en la madrugada del lunes conmociona a la provincia de Tucumán. Joaquín Ibarra, un joven de 21 años fue asesinado, por dos adolescentes de 16 y 17 años, de un disparo en la cabeza cuando regresaba a su domicilio.

Cómo sucedió el asalto de Joaquín Ibarra La víctima fue identificada como Joaquín Rodrigo Ibarra, quien caminaba hacia su casa en el barrio Julio Abraham, en la ciudad de Alderetes, cuando fue interceptado por dos personas que se movilizaban en una motocicleta. Según la investigación, uno de los atacantes descendió del rodado, le robó una bolsa con pertenencias personales y, sin mediar resistencia, le disparó en la cabeza antes de huir.

Gravemente herido, el joven fue asistido por vecinos y trasladado de urgencia al hospital Padilla, donde falleció horas después pese a los esfuerzos médicos.

Los detenidos Tras un operativo policial que incluyó el análisis de cámaras de seguridad, dos adolescentes de 16 y 17 años fueron identificados y detenidos como presuntos autores del crimen. Ambos ya eran investigados por su vinculación con robos cometidos bajo una modalidad similar.

La causa quedó a cargo del Ministerio Público Fiscal, que los imputó por homicidio agravado por criminis causa. Por disposición judicial, los menores permanecerán alojados durante cuatro meses en el Instituto Julio Argentino Roca mientras avanza la investigación. Durante la audiencia, la defensa denunció presuntos apremios ilegales durante la detención, situación que también será investigada por la Justicia. El hecho generó un fuerte impacto en la comunidad y reavivó el debate sobre la comisión de delitos por parte de menores de edad.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.