domingo 11 de enero de 2026

11 de enero de 2026 - 16:54
Incidente.

En Perico, una joven generó disturbios en un móvil policial y terminó internada por alcohol

En Perico, una joven se subió a un móvil policial y se negó a bajar; fue demorada y luego llevada al hospital Arturo Zabala por un cuadro de coma alcohólico.

Por  Malka Alvarenga Miranda
En Perico, una joven protagonizó un episodio durante la noche del sábado al subirse a un móvil policial en la Plazoleta 20 de Junio. Según el parte, estaba en aparente estado de ebriedad y se negó a descender pese a los pedidos. Fue demorada de manera preventiva y luego trasladada para control médico.

El hecho ocurrió cerca de las 23:30, en el marco de procedimientos que realizaba personal del Cuerpo de Infantería dependiente de la Regional N.º 6 en distintos sectores de la ciudad. De acuerdo con la información brindada, la joven habría subido a la unidad “a modo de broma”, pero la situación se tensó cuando persistió en quedarse dentro del vehículo.

Ante la negativa reiterada a descender y la alteración del orden en el lugar, se dispuso una demora preventiva. Luego, durante el traslado hacia sanidad policial para que se le practicara una revisión, la joven comenzó a mostrarse más inquieta y a presentar signos de descompensación.

Perico: episodio en la Plazoleta 20 de Junio

Siempre según el reporte, en el trayecto la mujer se alteró, entró en un estado de shock y manifestó que le “faltaba el aire”, por lo que se activó la asistencia médica correspondiente. La evolución del cuadro llevó a que fuera derivada de inmediato a un centro de salud para una evaluación más completa y un seguimiento clínico.

Fuentes vinculadas al procedimiento indicaron que, minutos después, la joven fue ingresada al hospital Arturo Zabala, donde quedó bajo atención para un proceso de desintoxicación. En el establecimiento se le realizaron controles y se definió su permanencia en observación.

Cuadro de coma alcohólico y asistencia médica

La internación respondió a un cuadro compatible con coma alcohólico, tal como se informó oficialmente, motivo por el cual se priorizó la estabilización y el monitoreo de signos vitales. Por el momento, no se difundieron detalles sobre su evolución posterior ni si fue dada de alta tras la atención inicial.

El episodio quedó registrado dentro de las actuaciones de la jornada nocturna y se busca determinar con precisión cómo se desarrollaron los momentos previos a la demora y qué circunstancias derivaron en la descompensación durante el traslado. Mientras tanto, el caso volvió a poner en foco los riesgos asociados al consumo excesivo de alcohol, especialmente en horarios nocturnos y en espacios públicos.

