Cheques sin fondos y una cooperativa damnificada en Tucumán: avanza una causa por estafa millonaria

Estafa por ceheques sin fondo

La Justicia de Tucumán investiga una estafa millonaria vinculada a la compra de vehículos mediante cheques sin fondos, una maniobra que tuvo como víctima a una cooperativa de trabajo y que derivó, por el momento, en un imputado y varios sospechosos prófugos.

Según informaron fuentes judiciales, la causa está en manos del Ministerio Público Fiscal tucumano, que busca determinar las responsabilidades de una presunta banda que habría simulado una operación comercial legítima para quedarse con tres rodados valuados en más de 75 millones de pesos. El caso es seguido por la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad durante la feria judicial.

Cómo sucedió esta estafa millonaria con cheques sin fondo La operatoria se habría desarrollado a lo largo de varios meses de 2024, cuando los acusados entablaron negociaciones para adquirir los vehículos pertenecientes a la cooperativa, utilizando como intermediaria a una empresa comercial. El acuerdo quedó plasmado en un boleto de compraventa firmado a comienzos de agosto, con un esquema de pago combinado entre efectivo, transferencias bancarias y cheques de distintas entidades financieras.

De acuerdo a la investigación, aunque parte del monto fue abonado, el saldo restante se cubrió con cheques que finalmente resultaron sin fondos al momento de su presentación. A pesar de que el precio total no había sido cancelado, la cooperativa entregó los vehículos de manera progresiva, confiando en el cumplimiento del acuerdo y en las garantías firmadas, entre ellas un pagaré en blanco.

La maniobra quedó al descubierto cuando dos cheques de alto valor fueron rechazados por falta de fondos, lo que generó un perjuicio económico considerable y dio inicio a la denuncia penal. A partir de allí, el MPF avanzó con pericias electrónicas, pedidos de informes bancarios y declaraciones testimoniales que permitieron reconstruir el esquema del engaño. Como resultado de estas medidas, la Fiscalía formuló cargos contra uno de los involucrados por el delito de estafa y pago con cheques sin provisión de fondos. Si bien se solicitó su detención preventiva por más de un mes, el juez interviniente dispuso una prisión preventiva de 15 días, mientras continúa la búsqueda de otras personas señaladas como partícipes del hecho.

