jueves 15 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
15 de enero de 2026 - 12:08
Tucumán.

Cheques sin fondos y una cooperativa damnificada en Tucumán: avanza una causa por estafa millonaria

Imputan a un hombre por una estafa de más de $75 millones con cheques sin fondos, el resto de los sospechosos están prófugos.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Estafa por ceheques sin fondo - Ministerio Público Fiscal de Tucumán

Estafa por ceheques sin fondo - Ministerio Público Fiscal de Tucumán

La Justicia de Tucumán investiga una estafa millonaria vinculada a la compra de vehículos mediante cheques sin fondos, una maniobra que tuvo como víctima a una cooperativa de trabajo y que derivó, por el momento, en un imputado y varios sospechosos prófugos.

Lee además
Femicidio de Erika Álvarez en Tucumán 
Tucumán.

Femicidio de Erika Álvarez: Convocan a una marcha en Tucumán para exigir justicia
Asalto y asesinato de Joaquín Ibarra en el registro de una cámara de seguridad en Tucumán
Policiales.

Crimen en Tucumán: asesinaron a un joven de un tiro en la cabeza durante un violento asalto

Según informaron fuentes judiciales, la causa está en manos del Ministerio Público Fiscal tucumano, que busca determinar las responsabilidades de una presunta banda que habría simulado una operación comercial legítima para quedarse con tres rodados valuados en más de 75 millones de pesos. El caso es seguido por la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad durante la feria judicial.

Cómo sucedió esta estafa millonaria con cheques sin fondo

La operatoria se habría desarrollado a lo largo de varios meses de 2024, cuando los acusados entablaron negociaciones para adquirir los vehículos pertenecientes a la cooperativa, utilizando como intermediaria a una empresa comercial. El acuerdo quedó plasmado en un boleto de compraventa firmado a comienzos de agosto, con un esquema de pago combinado entre efectivo, transferencias bancarias y cheques de distintas entidades financieras.

De acuerdo a la investigación, aunque parte del monto fue abonado, el saldo restante se cubrió con cheques que finalmente resultaron sin fondos al momento de su presentación. A pesar de que el precio total no había sido cancelado, la cooperativa entregó los vehículos de manera progresiva, confiando en el cumplimiento del acuerdo y en las garantías firmadas, entre ellas un pagaré en blanco.

La maniobra quedó al descubierto cuando dos cheques de alto valor fueron rechazados por falta de fondos, lo que generó un perjuicio económico considerable y dio inicio a la denuncia penal. A partir de allí, el MPF avanzó con pericias electrónicas, pedidos de informes bancarios y declaraciones testimoniales que permitieron reconstruir el esquema del engaño.

Como resultado de estas medidas, la Fiscalía formuló cargos contra uno de los involucrados por el delito de estafa y pago con cheques sin provisión de fondos. Si bien se solicitó su detención preventiva por más de un mes, el juez interviniente dispuso una prisión preventiva de 15 días, mientras continúa la búsqueda de otras personas señaladas como partícipes del hecho.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Femicidio de Erika Álvarez: Convocan a una marcha en Tucumán para exigir justicia

Crimen en Tucumán: asesinaron a un joven de un tiro en la cabeza durante un violento asalto

Dura derrota de Jujuy Básquet ante Estudiantes de Tucumán

Un niño murió en una colonia de vacaciones en Tucumán

Retienen en Buenos Aires dos colectivos que viajaban a Jujuy con graves fallas de seguridad

Lo que se lee ahora
empezo a regir el impuesto 0% a celulares importados: que cambios trae
Economía.

Empezó a regir el impuesto 0% a celulares importados: qué cambios trae

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Falleció una referente del folclore del norte video
Luto.

Dolor en el folclore: falleció una referente de la música popular del norte

Empezó a regir el impuesto 0% a celulares importados: qué cambios trae
Economía.

Empezó a regir el impuesto 0% a celulares importados: qué cambios trae

Alerta por tormentas en Jujuy. video
Atención.

Toda la provincia de Jujuy bajo alerta por tormentas con viento y granizo

Entraron en vigencia las nuevas tarifas de taxis y compartidos en San Salvador de Jujuy video
Aumento.

Entraron en vigencia las nuevas tarifas de taxis y compartidos en San Salvador de Jujuy

Pagaran a empleados estatales la segunda cuota del bono de fin de año
Jujuy.

Hoy se paga la última cuota del bono de fin de año: los montos

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel