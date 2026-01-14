Dura derrota de Jujuy Básquet ante Estudiantes de Tucumán

Jujuy Básquet no tuvo el arranque de año que esperaba en condición de local. En la noche del martes, el conjunto dirigido por Guillermo Tasso perdió 94-77 frente a Estudiantes de Tucumán, en un encuentro correspondiente a la fecha 14 de la Conferencia Norte de LaLiga Argentina de Básquet, disputado en el estadio Federación, con arbitraje de Alberto Ponzo y Andrés Barbarini.

Desde el salto inicial, el desarrollo del juego marcó un dominio claro de la visita. Estudiantes impuso ritmo, intensidad defensiva y efectividad ofensiva, factores que le permitieron construir una ventaja amplia desde los primeros minutos. Jujuy Básquet nunca logró adueñarse del partido y corrió desde atrás durante gran parte de la noche.

El público volvió a acompañar en buen número sobre avenida España, pero el empuje desde las tribunas no alcanzó para torcer un trámite que se inclinó rápido a favor de la “cebra”, que mostró solidez colectiva y variantes en ataque.

El primer cuarto resultó determinante para el desarrollo del partido. Estudiantes arrancó con un parcial de 12-3 en apenas dos minutos, con Santiago Capelli como conductor y una defensa firme que cortó los circuitos ofensivos del local . La diferencia obligó a un pedido de minuto por parte del banco jujeño, aunque el trámite no se modificó.

Con buenos pasajes de Hampton y Bollo en la zona pintada, más un Capelli efectivo, la visita cerró el primer segmento con una ventaja clara de 32-17. Jujuy Básquet mostró dificultades para contener el juego interno y problemas en el retroceso defensivo.

En el segundo cuarto, la tendencia se sostuvo. Estudiantes volvió a golpear de arranque con un parcial rápido de 11-0 y manejó los tiempos del partido. El local logró responder con pasajes de Stehli, que aportó puntos importantes, pero le costó sostener intensidad en defensa.

El intercambio de conversiones no alcanzó para reducir la brecha. El primer tiempo se cerró con un marcador de 57-39 a favor de los tucumanos, que se fueron al descanso largo con control del juego y mayor eficacia en ambos costados de la cancha.

Reacción parcial y nuevo dominio visitante

El tercer cuarto mostró la mejor versión de Jujuy Básquet en la noche. El equipo salió con otra actitud, mayor circulación de balón y mejores decisiones en ataque. Dos triples de Ibarra, uno de los máximos anotadores del partido con 21 puntos, y el aporte constante de Stehli, que sumó 20, acercaron al local en el marcador.

Durante varios minutos, la diferencia se redujo y el equipo jujeño quedó a una distancia manejable. Sin embargo, en el tramo final del parcial, Estudiantes volvió a ajustar su defensa y encontró respuestas en la pintura, lo que le permitió estirar nuevamente la ventaja.

El tercer cuarto finalizó 72-53 para la visita, un resultado que volvió a complicar las aspiraciones del conjunto local de cara al cierre del encuentro.

En el último segmento, Jujuy Básquet buscó una remontada con presión y transiciones rápidas, pero Estudiantes administró la diferencia con inteligencia. La “cebra” priorizó la defensa, controló el ritmo y cerró el partido con autoridad hasta el 94-77 final.

Lo que se viene para Jujuy Básquet

El calendario no da respiro. Jujuy Básquet vuelve a jugar este viernes desde las 21, nuevamente en el estadio Federación, cuando reciba a Hindú por una nueva fecha de la Conferencia Norte, con el objetivo de recuperar terreno y fortalecer su rendimiento ante su gente.

