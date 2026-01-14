miércoles 14 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
14 de enero de 2026 - 07:41
LaLiga.

Dura derrota de Jujuy Básquet ante Estudiantes de Tucumán

Jujuy Básquet perdió sin atenuantes frente al conjunto tucumano por la fecha 14 de la Conferencia Norte de LaLiga Argentina.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Jujuy Básquet.

Jujuy Básquet.

Lee además
Jujuy Básquet perdió en Santa Fe.
Deportes.

Jujuy Básquet perdió en su visita a Santa Fe
Jujuy Básquet afronta una dura prueba fuera de casa por la Liga Argentina
Córdoba.

Jujuy Básquet afronta una dura prueba fuera de casa por la Liga Argentina

Desde el salto inicial, el desarrollo del juego marcó un dominio claro de la visita. Estudiantes impuso ritmo, intensidad defensiva y efectividad ofensiva, factores que le permitieron construir una ventaja amplia desde los primeros minutos. Jujuy Básquet nunca logró adueñarse del partido y corrió desde atrás durante gran parte de la noche.

El público volvió a acompañar en buen número sobre avenida España, pero el empuje desde las tribunas no alcanzó para torcer un trámite que se inclinó rápido a favor de la “cebra”, que mostró solidez colectiva y variantes en ataque.

Un inicio demoledor del conjunto tucumano

El primer cuarto resultó determinante para el desarrollo del partido. Estudiantes arrancó con un parcial de 12-3 en apenas dos minutos, con Santiago Capelli como conductor y una defensa firme que cortó los circuitos ofensivos del local. La diferencia obligó a un pedido de minuto por parte del banco jujeño, aunque el trámite no se modificó.

Con buenos pasajes de Hampton y Bollo en la zona pintada, más un Capelli efectivo, la visita cerró el primer segmento con una ventaja clara de 32-17. Jujuy Básquet mostró dificultades para contener el juego interno y problemas en el retroceso defensivo.

En el segundo cuarto, la tendencia se sostuvo. Estudiantes volvió a golpear de arranque con un parcial rápido de 11-0 y manejó los tiempos del partido. El local logró responder con pasajes de Stehli, que aportó puntos importantes, pero le costó sostener intensidad en defensa.

El intercambio de conversiones no alcanzó para reducir la brecha. El primer tiempo se cerró con un marcador de 57-39 a favor de los tucumanos, que se fueron al descanso largo con control del juego y mayor eficacia en ambos costados de la cancha.

Jujuy Básquet
Jujuy Básquet.

Jujuy Básquet.

Reacción parcial y nuevo dominio visitante

El tercer cuarto mostró la mejor versión de Jujuy Básquet en la noche. El equipo salió con otra actitud, mayor circulación de balón y mejores decisiones en ataque. Dos triples de Ibarra, uno de los máximos anotadores del partido con 21 puntos, y el aporte constante de Stehli, que sumó 20, acercaron al local en el marcador.

Durante varios minutos, la diferencia se redujo y el equipo jujeño quedó a una distancia manejable. Sin embargo, en el tramo final del parcial, Estudiantes volvió a ajustar su defensa y encontró respuestas en la pintura, lo que le permitió estirar nuevamente la ventaja.

El tercer cuarto finalizó 72-53 para la visita, un resultado que volvió a complicar las aspiraciones del conjunto local de cara al cierre del encuentro.

En el último segmento, Jujuy Básquet buscó una remontada con presión y transiciones rápidas, pero Estudiantes administró la diferencia con inteligencia. La “cebra” priorizó la defensa, controló el ritmo y cerró el partido con autoridad hasta el 94-77 final.

Jujuy Básquet
Jujuy Básquet.

Jujuy Básquet.

Lo que se viene para Jujuy Básquet

El calendario no da respiro. Jujuy Básquet vuelve a jugar este viernes desde las 21, nuevamente en el estadio Federación, cuando reciba a Hindú por una nueva fecha de la Conferencia Norte, con el objetivo de recuperar terreno y fortalecer su rendimiento ante su gente.

Los próximos partidos:

  • Viernes 16 de enero - Jujuy Básquet vs Hindú
  • Domingo 18 de enero - Jujuy Básquet vs Comunicaciones
  • Miércoles 21 de enero - Jujuy Básquet vs Fusión Riojana
  • Domingo 25 de enero - Jujuy Básquet vs Rivadavia Basket
  • Jueves 29 de enero - Colón de Santa Fe vs Jujuy Básquet
  • Sábado 31 de enero - Santa Paula vs Jujuy Básquet

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Jujuy Básquet perdió en su visita a Santa Fe

Jujuy Básquet afronta una dura prueba fuera de casa por la Liga Argentina

Liga Argentina: Jujuy Básquet cayó ante San Isidro

Jujuy Básquet arranca la agenda de local: este martes recibe a Estudiantes

Jujuy Básquet visita a Sportivo Suardi en el inicio de la primera gira del año 2026

Lo que se lee ahora
Luciano Benavides vuelve a ser líder del Rally Dakar en motos y sueña con el campeonato.
Deportes.

Dakar 2026: Luciano Benavides recuperó la punta en motos y se ilusiona con el título

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

No quiere salir de casa: habló la madre del vendedor de sándwiches de milanesa expuesto por influencers de Salta video
Polémica.

"No quiere salir de casa": habló la madre del vendedor de sándwiches de milanesa expuesto por influencers de Salta

Gran parte de la canasta básica cambiará de precio por el IPC.
Economía.

Inflación: ¿Cuándo se publica el IPC de diciembre 2025?

Carpincho o capibara. video
Atención.

Qué hacer si te cruzas con un carpincho o capibara en Jujuy

Atropellaron a una mujer en la zona de la vieja terminal de Jujuy. video
Policiales.

Atropellaron a una mujer en la zona de la vieja terminal de Jujuy

En Salta investigan embutidos con presunta carne defelino (Foto ilustrativa)
Aberrante.

Denuncian que una carnicería de Salta vendía carne de gato

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel