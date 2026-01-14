Dura derrota de Jujuy Básquet ante Estudiantes de Tucumán

Desde el salto inicial, el desarrollo del juego marcó un dominio claro de la visita. Estudiantes impuso ritmo, intensidad defensiva y efectividad ofensiva, factores que le permitieron construir una ventaja amplia desde los primeros minutos. Jujuy Básquet nunca logró adueñarse del partido y corrió desde atrás durante gran parte de la noche.
El público volvió a acompañar en buen número sobre avenida España, pero el empuje desde las tribunas no alcanzó para torcer un trámite que se inclinó rápido a favor de la “cebra”, que mostró solidez colectiva y variantes en ataque.
Un inicio demoledor del conjunto tucumano
El primer cuarto resultó determinante para el desarrollo del partido. Estudiantes arrancó con un parcial de 12-3 en apenas dos minutos, con Santiago Capelli como conductor y una defensa firme que cortó los circuitos ofensivos del local. La diferencia obligó a un pedido de minuto por parte del banco jujeño, aunque el trámite no se modificó.
Con buenos pasajes de Hampton y Bollo en la zona pintada, más un Capelli efectivo, la visita cerró el primer segmento con una ventaja clara de 32-17. Jujuy Básquet mostró dificultades para contener el juego interno y problemas en el retroceso defensivo.
El intercambio de conversiones no alcanzó para reducir la brecha. El primer tiempo se cerró con un marcador de 57-39 a favor de los tucumanos, que se fueron al descanso largo con control del juego y mayor eficacia en ambos costados de la cancha.
Reacción parcial y nuevo dominio visitante
El tercer cuarto mostró la mejor versión de Jujuy Básquet en la noche. El equipo salió con otra actitud, mayor circulación de balón y mejores decisiones en ataque. Dos triples de Ibarra, uno de los máximos anotadores del partido con 21 puntos, y el aporte constante de Stehli, que sumó 20, acercaron al local en el marcador.
Durante varios minutos, la diferencia se redujo y el equipo jujeño quedó a una distancia manejable. Sin embargo, en el tramo final del parcial, Estudiantes volvió a ajustar su defensa y encontró respuestas en la pintura, lo que le permitió estirar nuevamente la ventaja.
El tercer cuarto finalizó 72-53 para la visita, un resultado que volvió a complicar las aspiraciones del conjunto local de cara al cierre del encuentro.
En el último segmento, Jujuy Básquet buscó una remontada con presión y transiciones rápidas, pero Estudiantes administró la diferencia con inteligencia. La “cebra” priorizó la defensa, controló el ritmo y cerró el partido con autoridad hasta el 94-77 final.
Lo que se viene para Jujuy Básquet
El calendario no da respiro. Jujuy Básquet vuelve a jugar este viernes desde las 21, nuevamente en el estadio Federación, cuando reciba a Hindú por una nueva fecha de la Conferencia Norte, con el objetivo de recuperar terreno y fortalecer su rendimiento ante su gente.
Los próximos partidos:
Viernes 16 de enero - Jujuy Básquet vs Hindú
Domingo 18 de enero - Jujuy Básquet vs Comunicaciones
Miércoles 21 de enero - Jujuy Básquet vs Fusión Riojana
Domingo 25 de enero - Jujuy Básquet vs Rivadavia Basket
Jueves 29 de enero - Colón de Santa Fe vs Jujuy Básquet