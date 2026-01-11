Liga Argentina: Jujuy Básquet cayó ante San Isidro

El equipo dirigido por Guillermo Tasso mostró carácter y competitividad frente al puntero de la Conferencia Norte de La Liga Argentina, aunque no le alcanzó para evitar la derrota por 93 a 80 en condición de visitante.

Jujuy Básquet no pudo cerrar de la mejor manera su primera gira del año. Anoche el conjunto jujeño cayó ante San Isidro de San Francisco en Córdoba, en el marco de la decimotercera fecha de la Conferencia Norte de La Liga Argentina de Básquetbol.

El encuentro fue más parejo de lo que refleja el resultado final. Los parciales, siempre favorables al local, marcaron la tendencia de un duelo disputado hasta el cierre: 21-20, 23-23, 26-24 y 23-13.

Los “cóndores” estuvieron a la altura frente al líder de la conferencia y uno de los principales candidatos al ascenso. Cada cuarto se jugó con intensidad, alternando aciertos y errores, y con diferencias mínimas que mantenían abierto el trámite del partido.

Jerónimo Suñé, la figura que inclinó la balanza

El primer parcial se definió por detalles, con una última posesión que favoreció a San Isidro para cerrar 21-20 arriba. El segundo segmento mantuvo la misma tónica, con intercambio constante de goles y un empate en 23 que dejó el marcador 44-43 para el local al llegar al descanso largo.

En el conjunto cordobés se destacó Jerónimo Suñé, quien regresó a la competencia tras perderse los últimos dos partidos de 2025 y fue determinante. El perimetral fue la gran figura del encuentro y máximo anotador del equipo de Sebastián Porta, con 28 puntos, convirtiéndose en un problema constante para la defensa jujeña.

Pese a ello, Jujuy Básquet se mantuvo fiel a su identidad y en partido hasta el final. Recién en el último cuarto San Isidro logró quebrar la paridad, aprovechando su jerarquía y efectividad para sellar el triunfo por 93 a 80 ante su gente.

Ahora, el equipo de Guillermo Tasso deberá cambiar rápidamente el chip, ya que se le viene una seguidilla clave como local. Serán cinco partidos consecutivos en el estadio “Federación”, que comenzarán el próximo martes frente a Estudiantes de Tucumán, una oportunidad ideal para recuperar terreno en la Conferencia Norte.