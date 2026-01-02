Jujuy Básquet ya tiene el calendario definido para enero: dia y rival

Calendario para Jujuy Básquet en enero del 2026.

Jujuy Básquet retomará los entrenamientos el domingo 4 de enero con el objetivo de llegar en óptimas condiciones al reinicio de la temporada 2025/26, que lo tendrá con compromisos exigentes fuera y dentro de la provincia.

Tras el descanso de fin de año, el plantel comienza una nueva etapa de preparación con energías renovadas y la ilusión de ser protagonista en la segunda parte del campeonato nacional de ascenso.

Vuelta a los entrenamientos Con expectativas renovadas y la mente puesta en los objetivos colectivos, el equipo jujeño inicia una nueva etapa del calendario con un total de nueve encuentros, sabiendo que cada partido será determinante en el tramo final de la temporada.

Por lo tanto, el próximo domingo 4 de enero, el equipo jujeño regresará a las prácticas para iniciar la puesta a punto de cara a la segunda etapa de la Liga Argentina 2025/26, una fase decisiva en la que buscará consolidar su rendimiento y mejorar lo realizado en la primera mitad del torneo.

Fixture para el mes de enero El reinicio de la competencia no tardará en llegar. El primer desafío será el 8 de enero, cuando el conjunto del norte del país visite a Sportivo Suardi. Dos días más tarde, el 10, volverá a salir a la ruta para medirse ante Atlético San Isidro, completando una exigente gira inicial como visitante. Luego de esos compromisos, Jujuy Básquet regresará a la provincia para afrontar una seguidilla clave de cinco encuentros consecutivos como local, que se extenderá desde el 13 hasta el 25 de enero. Esa serie aparece como una oportunidad importante para sumar puntos y fortalecer su posición en la tabla. CALENDARIO JUJUY BASQUET

