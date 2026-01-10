sábado 10 de enero de 2026

10 de enero de 2026 - 09:42
Córdoba.

Jujuy Básquet afronta una dura prueba fuera de casa por la Liga Argentina

El elenco jujeño visita esta noche a San Isidro por una nueva jornada de la Liga Argentina, con la necesidad de sumar tras su última presentación.

Por  Agustín Weibel
Luego de un arranque de año adverso, Jujuy Básquet tendrá esta noche una exigente parada como visitante cuando enfrente a San Isidro en la ciudad de San Francisco, Córdoba. El encuentro, correspondiente a una nueva fecha de la Liga Argentina de Básquet, se disputará desde las 21 en el estadio Antonio Manno.

El equipo conducido por Guillermo Tasso intentará dejar atrás la caída sufrida ante Sportivo Suardi y reencontrarse con buenas sensaciones dentro de la competencia. En ese encuentro, el conjunto jujeño mostró variantes ofensivas y varios jugadores aportaron en el goleo, una característica que buscará sostener en esta nueva presentación.

Embed - Sportivo Suardi 86-80 Jujuy Básquet | La Liga Argentina 2025-26 (8/01/2026)

El rival de turno atraviesa un gran presente en la Conferencia Norte, siendo líder y haciéndose fuerte especialmente en condición de local, donde construyó gran parte de su campaña. Por ello, el desafío será mayúsculo para Jujuy, que intentará imponer su juego y dar el golpe fuera de casa.

image

Con la premisa de recuperar confianza y seguir sumando rodaje en el certamen, Jujuy Básquet saldrá a la cancha con la intención de volver a la senda del triunfo y mantenerse competitivo en una de las zonas más exigentes del torneo.

Después de este arranque de visitante, los cóndores regresan a la provincia para continuar con una serie de encuentros como local en el estadio Federación de Básquet.

Los cinco partidos de local en enero 2026

  • 13.01 - vs Estudiantes de Tucumán
  • 16.01 - vs Hindú
  • 18.01 - vs Comunicaciones
  • 21.01 - vs Fusión Riojana
  • 25.01 - vs Rivadavia Básquet

Axel Pinto se sumó a Gimnasia de Jujuy y es el décimo refuerzo 2026

