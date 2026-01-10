Jujuy Básquet afronta una dura prueba fuera de casa por la Liga Argentina

Luego de un arranque de año adverso, Jujuy Básquet tendrá esta noche una exigente parada como visitante cuando enfrente a San Isidro en la ciudad de San Francisco, Córdoba. El encuentro, correspondiente a una nueva fecha de la Liga Argentina de Básquet, se disputará desde las 21 en el estadio Antonio Manno.

Jujuy Básquet afronta una dura prueba fuera de casa por la Liga Argentina El equipo conducido por Guillermo Tasso intentará dejar atrás la caída sufrida ante Sportivo Suardi y reencontrarse con buenas sensaciones dentro de la competencia. En ese encuentro, el conjunto jujeño mostró variantes ofensivas y varios jugadores aportaron en el goleo, una característica que buscará sostener en esta nueva presentación.

Embed - Sportivo Suardi 86-80 Jujuy Básquet | La Liga Argentina 2025-26 (8/01/2026) El rival de turno atraviesa un gran presente en la Conferencia Norte, siendo líder y haciéndose fuerte especialmente en condición de local, donde construyó gran parte de su campaña. Por ello, el desafío será mayúsculo para Jujuy, que intentará imponer su juego y dar el golpe fuera de casa.

Con la premisa de recuperar confianza y seguir sumando rodaje en el certamen, Jujuy Básquet saldrá a la cancha con la intención de volver a la senda del triunfo y mantenerse competitivo en una de las zonas más exigentes del torneo. Después de este arranque de visitante, los cóndores regresan a la provincia para continuar con una serie de encuentros como local en el estadio Federación de Básquet. Los cinco partidos de local en enero 2026 13.01 - vs Estudiantes de Tucumán

16.01 - vs Hindú

18.01 - vs Comunicaciones

21.01 - vs Fusión Riojana

25.01 - vs Rivadavia Básquet

