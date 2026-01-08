Jujuy Básquet visita a Sportivo Suardi en el inicio de la primera gira del año 2026

Jujuy Básquet este jueves desde las 21.30 visita en Santa Fe a Sportivo Suardi en encuentro correspondiente a la décima segunda fecha de La Liga Argentina. Las acciones en el “Gigante de la Avenida” serán controladas por Fabio Alaniz, primer juez, Romina Morales, segunda jueza, Marcelo Patriglia, comisionado técnico.

Jujuy Básquet ya tiene el calendario definido para enero: dia y rival

Liga Argentina. Jujuy Básquet volvió a los entrenamientos y encara una agenda exigente en el inicio del 2026

La segunda mitad del calendario del certamen de ascenso tendrá a los “cóndores” con una gira lejos de casa, ya que luego del partido en la localidad de Suardi, el plantel se trasladará hasta la provincia de Córdoba para visitar al puntero San Isidro el sábado desde las 21.

Por eso es fundamental sumar los dos puntos, primero para acomodarse en la tabla de posiciones y luego, alimentar la cabeza dándole continuidad a ese cierre de año positivo que tuvo en diciembre pasado.

Esto permitirá a los orientados tácticamente por Guillermo Tasso, seguir ajustando el sistema, ese que tiene una transición rápida, con buenos tiros desde el perímetro, y un asfixiante trabajo en defensa, independientemente de los puntos a mejorar que posee.

jujuy basquet 2025 (1)

Cómo se encuentra Jujuy Básquet en la tabla de posiciones

Hasta el momento el elenco jujeño marcha séptimo con 17 puntos y 54.5% de victorias, producto de seis triunfos y cinco derrotas, una efectividad que lo mantiene en la zona de reclasificación, ingresan del quinto al décimo segundo lugar, recordando que los cuatro primeros de cada conferencia accederán directamente a octavos de final.

Regreso a los entrenamientos

En su regreso a los trabajos, el plantel fue evaluado por el cuerpo técnico evidenciando que se hicieron los entrenamientos correspondientes como habían marcado antes del receso por las fiestas de fin de año.

Algo importante, ya que con pocos días de moverse juntos, viaje largo de por medio, debían preparar el primer juego del año ante un rival que pelea por entrar a los puestos de reclasificación.

Justamente los de Suardi, tendrán una cara nueva, ya conocida por Jujuy Básquet, porque sumaron a Milton Vittar el experimentado base reemplaza a Nicolás García Serventich.