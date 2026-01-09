viernes 09 de enero de 2026

9 de enero de 2026 - 07:39
Deportes.

Jujuy Básquet perdió en su visita a Santa Fe

Jujuy Básquet cayó 86-80 ante Sportivo Suardi como visitante y no logró sostener la ventaja en el cierre del partido.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Jujuy Básquet perdió en Santa Fe.

El conjunto jujeño mostró una buena imagen en el inicio del partido. En apenas un minuto de juego se adelantó 5-0 con ataques rápidos y buena circulación de balón. Sportivo Suardi respondió desde el perímetro con lanzamientos de Braida y Calderón, aunque Jujuy Básquet sostuvo la ventaja y llegó a ganar 14-9.

El ingreso de Nahuel Fino resultó clave para el local. Con mayor intensidad defensiva y eficacia en ataque, el equipo santafesino revirtió el marcador y cerró el primer cuarto arriba por 24 a 21.

El segundo período tuvo un ritmo más lento y escaso goleo. Tras siete minutos, el parcial marcó 11-7 para Suardi, que pasó al frente 35-28. Jujuy Básquet reaccionó con dos triples de Stehli y logró achicar la diferencia.

El primer tiempo terminó 39-36 para el local, con un segundo cuarto igualado en 15 puntos por lado, lo que dejó el partido abierto de cara al complemento.

El inicio del tercer cuarto mantuvo la paridad. Con cinco minutos jugados, Jujuy Básquet quedó a solo dos puntos tras un parcial ajustado, en un tramo marcado por defensas firmes y ataques poco claros.

Sportivo Suardi encontró mayor fluidez ofensiva, movió bien la pelota y sacó una ventaja de siete puntos. Sin embargo, el equipo jujeño reaccionó con lanzamientos externos y con Ibarra como referencia ofensiva volvió a ponerse a un punto cuando restaba un minuto y medio. El local cerró mejor el cuarto y se fue arriba 61-56.

Jujuy Básquet (3)

Un final ajustado que se definió en los últimos minutos

Jujuy Básquet salió decidido al último cuarto y metió un parcial 6-0 que le permitió pasar al frente por un punto. La respuesta de Sportivo Suardi no tardó en llegar: dos triples consecutivos de Fino y Braida devolvieron la ventaja al local, que pasó a ganar 77-72.

La diferencia se sostuvo durante varios minutos. A falta de dos minutos y medio, los “cóndores” volvieron a quedar a un punto, pero el equipo santafesino mostró mayor efectividad en el cierre. Braida tuvo una aparición decisiva y selló el triunfo por 86 a 80.

Jujuy Básquet (1)

Lo que viene para Jujuy Básquet

El equipo jujeño tendrá una nueva prueba exigente este sábado desde las 21, cuando visite a San Isidro en Córdoba por la fecha 13 de LaLiga Argentina. El rival lidera la Conferencia Norte y aparece como uno de los equipos más sólidos del certamen.

Síntesis

Sportivo Suardi 86: Inicial: G. Fino (13), Braida (17-4t), Calderón (17-5t), Martínez (16), Lizárraga. Ingresaron: Rigada, N. Fino (20-1t), Prado (3), Kozar, Vittar. DT: Andrés Poi.

Jujuy Básquet 80: Inicial: Marini (13), Stehli (18-3t), Grytsak (9), Tarnowyk (11-3t), Ibarra (15-3t). Ingresaron: Roveres (9-1t), Roca (2), Conti, Fornes (3-1t), Nesman. DT: Guillermo Tasso.

Parciales: 24-21, 15-15, 22-20 y 25-24.

Árbitros: Fabio Alaniz, Romina Morales.

Estadio: “Gigante de la Avenida”, Santa Fe.

