6 de enero de 2026 - 12:19
Liga Argentina.

Jujuy Básquet volvió a los entrenamientos y encara una agenda exigente en el inicio del 2026

Con el arranque del 2026, Jujuy Básquet retomó los entrenamientos y ya se prepara para una exigente seguidilla de partidos de la Liga Argentina.

Por  Gabriela Bernasconi
jujuy basquet
“Estamos ya arrancando un 2026 con una agenda bastante importante”

Vaquera confirmó que el equipo retoma la competencia con una seguidilla clave de partidos de local, ya que Jujuy Básquet disputará cinco partidos seguidos de local en el Estadio Federación.

“Estamos ya arrancando un 2026 con una agenda bastante importante de la Liga Argentina, que son nueve encuentros. Ahora salimos esta noche para jugar con Suardi -partido que se disputará el jueves- y después el sábado con San Francisco, con San Isidro”, detalló.

jujuy basquet 2025 (1)

Buen regreso tras el descanso

El jefe de equipo destacó la predisposición del plantel luego del receso: “Volvieron muy bien predispuestos, ayer hablábamos con el entrenador y me dijo que hicieron dos muy buenos entrenamientos, que le gustó cómo están los chicos”, expresó.

Además, informó que algunos jugadores arrastran “golpes”, aunque se encuentran en recuperación “Los que están golpeados se están recuperando y los otros están muy bien, así que estamos muy metidos. Los chicos, a pesar de que se fueron a ver a la familia a descansar, estuvieron entrenando, haciendo kinesiología, viendo rivales”, agregó.

Varios partidos en casa: una oportunidad clave

Tras la gira, Jujuy Básquet tendrá una importante racha de encuentros en condición de local. El 13 de enero recibirá a Estudiantes de Tucumán, y posteriormente, jugará otros cuatro encuentros en el Estadio Federación de Básquet.

“Venimos y tenemos una linda racha de varios partidos locales, así que bien preparándonos, los chicos ahora entrenando, viendo vídeos, hablando con la psicóloga, así que a full.”

jujuy basquet 2025

Vaquera valoró la importancia de esta etapa en la competencia: “Está muy bueno que nos toque tantos partidos locales, ahora en enero. Salir a la ruta es difícil, en esta competencia es muy difícil ganar de visitante, más allá de que nuestro equipo, gracias a Dios, demostró que se planta bien”, afirmó.

Y luego se refirió al objetivo de mantener el rendimiento fuera de casa y potenciarse en Jujuy. “La idea es que en las giras traigamos uno o dos partidos ganados. Hasta ahora nos está yendo bastante bien de visitante. Ahora vamos a ver, porque tuvimos poquitos partidos locales; vamos a ver cómo nos desenvolvemos acá", dijo el refente jujeño.

Los cinco partidos de local en enero 2026

  • 13.01 - vs Estudiantes de Tucumán
  • 16.01 - vs Hindú
  • 18.01 - vs Comunicaciones
  • 21.01 - vs Fusión Riojana
  • 25.01 - vs Rivadavia Básquet
Embed - OSCAR VAQUERA - JUJUY BÁSQUET VOLVIÓ A LOS ENTRENAMIENTOS Y TENDRÁ UNA GRAN AGENDA EN 2026

Balance del 2025

Finalmente, Vaquera también analizó la temporada anterior, indicando que se trata de un balance positivo. "Tenemos saldo positivo en el promedio de partidos, más ganados que perdidos, pero ahí también hay dos o tres partiditos que nos queda un sabor amargo, porque podrían haber sido para nosotros.”

Más allá de los resultados, destacó el objetivo estructural del proyecto. “Este proyecto, más allá de los resultados, está buscando otra cosa, está tratando de establecer una identidad de juego, formar chicos de acá de Jujuy, crear un sentido de pertenencia de los chicos que son de afuera también, para que jueguen acá", finalizó.

