jueves 15 de enero de 2026

15 de enero de 2026 - 15:43
Indignación.

Quién era el joven asesinado para robarle la ropa en Tucumán

Joaquín Rodrigo Ibarra tenía 21 años y fue asesinado por dos motochorros para robarle una bermuda y una remera en Tucumán.

Claudio Serra
Claudio Serra
Joaquín Rodrigo Ibarra

Joaquín Rodrigo Ibarra

Joaquín Rodrigo Ibarra fue asesinado en Tucumán cuando dos motochorros lo atacaron para robarle. Los sospechosos tienen 16 y 17 años, ya fueron detenidos junto a familiares que intentaron evitar la detención.

El joven tenía 21 años y quería ser ingeniero. Vivía con su mamá, sus abuelos y sus dos hermanas en la ciudad de Banda del Río Salí, una ciudad cercana a San Miguel de Tucumán. Era tío de una nena, a quien además apadrinaba.

Joaquín era el único hijo varón. Tenía una hermana mayor de 30 años y una de 14. Vivían todos en una misma casa, junto a su mamá, abuelos y a su pequeña ahijada. La escuela primaria la hizo en el Juan C. Méndez y la secundaria en la Escuela de Comercio de Banda de Salí. Estaba por entrar a estudiar ingeniería. Trabajaba haciendo changas con uno de los tantos amigos que tenía.

El asesinato en Tucumán

Joaquín le dijo a su mamá que iría a la casa de un amigo de ellos, pero a la madrugada. Caminó unas 15 cuadras hasta la casa de su amigo, en el barrio Julio Abraham, de la localidad de Alderetes. Tocó el timbre y fue ahí cuando empezó la pesadilla.

El delincuente le disparó en la cabeza.
Dos ladrones menores de edad mataron de un tiro en la cabeza a un joven durante un robo.

Dos ladrones menores de edad mataron de un tiro en la cabeza a un joven durante un robo.

Llegaron dos motochorros, el acompañante tapado con una capucha y gorra. Fue el que bajó para amenazarlo. Levantó sus dos brazos y dejó caer una bolsa blanca de tela donde llevaba una bermuda y una remera, de la cual se la apropió el ladrón.

En ese momento el delincuente amagó con volver a subirse a la moto, pero regresó hacia donde estaba Joaquín, golpeó en la cabeza a Joaquín y le disparó. Cayó desplomado y si bien fue trasladado a un hospital cercano, murió cerca de las 5 del mismo día.

Los dos motochorros escaparon del lugar, mientras que el personal de la Unidad de Investigaciones Criminales y Delitos Complejos Este de la Policía de Tucumán montó un operativo cerrojo que permitió detenerlos a las pocas horas.

El hecho quedó registrado en dos cámaras de seguridad de un depósito de una distribuidora, ubicado a metros del lugar de la escena del crimen. Horas después dieron detalles del operativo de detención. “Se procedió al secuestro de la ropa que vestían en el momento del robo y un teléfono celular”, afirmó el comisario principal Daniel Brito.

Asesinato en Tucumán

Ambos tienen antecedentes penales. La fiscal María del Carmen Reuter, a cargo de la Unidad Fiscal de Homicidios de Feria, los imputó como coautores del delito de "homicidio criminis causa". Para la fiscal, le disparó a Joaquín “con el fin de asegurarse de que no los reconociese con posterioridad y garantizar la impunidad de ambos”.

Los adolescentes fueron trasladados al Instituto Roca después de que se les impusieran una medida de disposición provisoria por el plazo de cuatro meses.

Qué dijo su hermana

“Lo han querido matar, porque no le robaron nada. Le llevaron eso solo”, dijo Marisel, su hermana. “Él tiró la bolsa, no se resistió a nada. En el video se ve todo claro. No había necesidad de que lo mataran. No entiendo por qué lo terminan matando. Nos lo han arrebatado porque era un niño”, lamentó.

“Me lo han arrebatado cuando recién empezaba a vivir, no puedo aceptar esto. Nunca me imaginé que me lo quiten así. Esta mañana me levanté con un vacío inmenso, recién caí de lo que pasó”, señaló exigiendo justicia por su hermano.

“Él no va a estar nunca más con nosotros, no tenemos nada más para compartir. Nos mataron en vida. No sé qué habrá sentido mi hermano, si fue dolor, impotencia o desesperación. No quiero imaginar cómo latía su corazón cuando le apuntaron. No pude estar ahí cuando siempre lo acompañé. Me lo quitaron por nada. Ellos siguen respirando, yo ya no lo tengo a mi hermano”, cerró.

