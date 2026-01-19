lunes 19 de enero de 2026

19 de enero de 2026 - 11:27
Jujuy

Temporal en el norte: docentes quedaron varados y no pudieron llegar a Catua

Las condiciones climáticas en el norte jujeño impidieron el ascenso de docentes a Catua por lo que se activaron medidas de resguardo

Maria Eugenia Burgos
Maria Eugenia Burgos
Localidad de Catua&nbsp;

Localidad de Catua 

Ante esta situación, el Ministerio de Educación de Jujuy informó que se dispuso la intervención de las áreas correspondientes para priorizar el resguardo y la seguridad de los equipos educativos que se encontraban en la región.

Crecida Rio Quebrada de Humahuaca .jpg
Foto ilustrativa

Foto ilustrativa

Situación de los docentes en el norte jujeño

Como parte de las medidas adoptadas, se definió que los docentes que habían quedado en Susques pudieran descender con el transporte correspondiente, evitando así riesgos innecesarios. Al mismo tiempo, se articuló con la conducción de la institución educativa local para brindar albergue transitorio, además de desayuno y una colación caliente, garantizando condiciones mínimas de cuidado hasta que la situación climática permita normalizar los traslados.

Mesas de exámenes previstas

En cuanto a las mesas de exámenes previstas, se informó que las mismas serán evaluadas y desarrolladas según las posibilidades reales, teniendo en cuenta el contexto climático y las dificultades de acceso que persisten en la zona.

Finalmente, el Ministerio de Educación señaló que mantiene un seguimiento permanente de la situación en el norte provincial y reafirmó su compromiso de sostener un trabajo articulado y responsable, acompañando a docentes y estudiantes hasta que se restablezcan las condiciones de transitabilidad y seguridad.

