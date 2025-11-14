sábado 15 de noviembre de 2025

14 de noviembre de 2025 - 10:49
Policiales.

Detienen a dos hombres con pistolas y escopetas en Alto Comedero

El procedimiento ocurrió en Alto Comedero tras detectar un auto vinculado a un intento de robo. Los dos hombres quedaron detenidos.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Detienen a dos hombres con pistolas y escopetas en Alto Comedero.

Detienen a dos hombres con pistolas y escopetas en Alto Comedero.

Dos hombres fueron demorados este viernes 14 de noviembre durante un operativo realizado en el Barrio Tupac Amaru de Alto Comedero. El hecho ocurrió cerca de las 03.05, cuando la Policía identificó un vehículo relacionado a un intento de robo previo. El secuestro de armas de aire comprimido y la intervención de la Ayudante Fiscal marcaron los pasos del procedimiento. Los detenidos quedaron a disposición de la justicia.

Un auto sospechoso activó la vigilancia

El Grupo Dinámico de Prevención del Delito y la Sub Comisaría 150 Hectáreas realizaban un recorrido preventivo cuando detectaron un vehículo con las mismas características que el utilizado en un intento de robo en Avenida Intermedia.

detenidos (1)
Detienen a dos hombres con pistolas y escopetas en Alto Comedero.

Detienen a dos hombres con pistolas y escopetas en Alto Comedero.

El hallazgo en el baúl del vehículo

El personal policial identificó al grupo y solicitó una revisión del automóvil. El conductor, de 26 años, abrió el baúl ante el pedido de los efectivos. Allí encontraron tres elementos que parecían armas de fuego: una de largo porte y dos cortas.

El joven aclaró que eran armas de aire comprimido y dijo trabajar como seguridad independiente. La presencia de estas armas y el vínculo del auto con el hecho del día anterior llevaron a una consulta inmediata con la Ayudante Fiscal.

La Ayudante Fiscal autorizó el secuestro preventivo de las armas y del vehículo. Los dos hombres, de 26 y 31 años, fueron demorados en el acto. El procedimiento incluyó la identificación de cuatro mujeres que estaban en el lugar. Todas fueron trasladadas para dar declaración testimonial.

Los elementos secuestrados quedaron bajo resguardo policial, mientras la justicia continúa con la investigación para aclarar la relación del auto con el intento de robo previo. Los dos demorados permanecen a disposición de la fiscalía.

