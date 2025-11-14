Dos hombres fueron demorados este viernes 14 de noviembre durante un operativo realizado en el Barrio Tupac Amaru de Alto Comedero . El hecho ocurrió cerca de las 03.05, cuando la Policía identificó un vehículo relacionado a un intento de robo previo. El secuestro de armas de aire comprimido y la intervención de la Ayudante Fiscal marcaron los pasos del procedimiento. Los detenidos quedaron a disposición de la justicia.

Tránsito. Chocaron en Alto Comedero y uno de los conductores se escapó

Alto Comedero. Comenzó el desfile gaucho con el cual termina la Semana de la Tradición en Jujuy

El Grupo Dinámico de Prevención del Delito y la Sub Comisaría 150 Hectáreas realizaban un recorrido preventivo cuando detectaron un vehículo con las mismas características que el utilizado en un intento de robo en Avenida Intermedia.

El auto, un Volkswagen Gol Trend gris tirando a verde, estaba estacionado en la vía pública, cerca de la cancha Juan Gabriel , en Alto Comedero. Varias personas consumían bebidas alcohólicas alrededor del vehículo.

detenidos (1) Detienen a dos hombres con pistolas y escopetas en Alto Comedero.

El hallazgo en el baúl del vehículo

El personal policial identificó al grupo y solicitó una revisión del automóvil. El conductor, de 26 años, abrió el baúl ante el pedido de los efectivos. Allí encontraron tres elementos que parecían armas de fuego: una de largo porte y dos cortas.

El joven aclaró que eran armas de aire comprimido y dijo trabajar como seguridad independiente. La presencia de estas armas y el vínculo del auto con el hecho del día anterior llevaron a una consulta inmediata con la Ayudante Fiscal.

La Ayudante Fiscal autorizó el secuestro preventivo de las armas y del vehículo. Los dos hombres, de 26 y 31 años, fueron demorados en el acto. El procedimiento incluyó la identificación de cuatro mujeres que estaban en el lugar. Todas fueron trasladadas para dar declaración testimonial.

Los elementos secuestrados quedaron bajo resguardo policial, mientras la justicia continúa con la investigación para aclarar la relación del auto con el intento de robo previo. Los dos demorados permanecen a disposición de la fiscalía.