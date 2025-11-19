miércoles 19 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
19 de noviembre de 2025 - 13:27
Encuesta.

De qué hablan los hombres cuando se juntan en Jujuy

No es solo fútbol, chistes y política; cuando los hombres se juntan también aparecen miedos, emociones y preguntas que casi no se nombran en voz alta.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Los tabúes sobre los hombres siguen pesando, pero cada vez más personas se animan a hablar de lo que les duele, les preocupa y los atraviesa en lo cotidiano.

Los tabúes sobre los hombres siguen pesando, pero cada vez más personas se animan a hablar de lo que les duele, les preocupa y los atraviesa en lo cotidiano.

Durante mucho tiempo, la idea instalada fue que cuando los hombres se juntan solo hablan de fútbol, política, autos o chistes subidos de tono. Esa imagen, repetida en chistes, series y conversaciones familiares, escondió algo importante: detrás de esos temas “permitidos” también hay preocupaciones, miedos, deseos y emociones que muchas veces no encuentran lugar para ser nombradas directamente.

Lee además
Los tabúes sobre los hombres siguen pesando, pero cada vez más personas se animan a hablar de lo que les duele, les preocupa y los atraviesa en lo cotidiano. audio
Podcast.

De qué hablan los hombres cuando se juntan: mitos, códigos y charlas reales
Sesión Ordinaria en la Legislatura por el Presupuesto 2026 (Archivo)
Sesión.

El Presupuesto 2026 tomará estado parlamentario en la sesión del 26 de noviembre

Embed - ¿DE QUÉ HABLAN LOS HOMBRES CUANDO SE JUNTAN?

Los mitos que pesan sobre los hombres

Uno de los grandes tabúes es la creencia de que los hombres “no hablan de lo que sienten”. En realidad, muchos sí lo hacen, pero de otra manera. A veces disfrazan una preocupación en forma de broma, cuentan algo “como si fuera de un amigo” o tiran una frase al pasar para medir qué tan posible es profundizar sin ser juzgados. El mandato de “ser fuerte” sigue vigente y eso hace que muchos varones se cuiden de no mostrar fragilidad frente al grupo.

También existe la idea de que entre hombres solo se valida el éxito: el que gana más, el que tiene más logros, el que “la tiene re clara” con todo. Esa presión hace que, en varias reuniones, hablar de lo que falla —problemas económicos, dificultades en la pareja, miedo al futuro, angustia— sea vivido casi como un riesgo. No es que esos temas no existan; muchas veces quedan en silencio.

De qué sí hablan cuando se sienten seguros

Cuando el grupo es de confianza y el clima lo permite, aparecen otras charlas. Surgen conversaciones sobre la crianza de los hijos, la culpa por no estar tanto en casa, la preocupación por la salud de los padres, el miedo a perder el trabajo o a no llegar a fin de mes. También se habla de ansiedad, de insomnio, de cansancio emocional, aunque quizá no se usen esas palabras exactas.

Otro de los temas que aparecen entre los jujeños tiene que ver con los miedos de no cubrir las expectativas de los hijos y las falsas denuncias de violencia de género.

En esos espacios, más íntimos, muchos hombres cuentan separaciones dolorosas, duelos que siguen abiertos o conflictos que les cuesta resolver. Tal vez no lo hagan en círculo, con tono solemne, pero sí en un costado, en la vereda, en el “che, ¿podemos hablar un toque aparte?”. Ahí aparecen frases como “la estoy pasando mal” o “no sé qué hacer con esto”, que marcan un quiebre con la idea del varón que nunca pide ayuda.

hombres
Los tabúes sobre los hombres siguen pesando, pero cada vez más personas se animan a hablar de lo que les duele, les preocupa y los atraviesa en lo cotidiano.

Los tabúes sobre los hombres siguen pesando, pero cada vez más personas se animan a hablar de lo que les duele, les preocupa y los atraviesa en lo cotidiano.

La emoción detrás del chiste

En muchas reuniones masculinas, el humor funciona como puerta de entrada. Se hacen chistes sobre la pareja, el trabajo o la vida cotidiana, pero si uno escucha con atención, detrás de esa risa hay temas serios: miedo al compromiso, inseguridad con el propio cuerpo, celos, presión por rendir siempre, cansancio de “tener que poder con todo”. A veces el chiste es la forma menos amenazante de poner algo sobre la mesa.

Cuando alguien del grupo se anima a correrse de ese libreto y dice “che, hablando en serio…”, suele pasar algo interesante: otros también empiezan a abrirse. Ese cambio de tono, aunque dure unos minutos, muestra que las charlas entre hombres pueden ser mucho más profundas de lo que marcan los estereotipos.

Nuevas masculinidades, nuevas conversaciones

De a poco, muchos varones empiezan a cuestionar esos mandatos y buscan formas más sinceras de vincularse. Aparecen grupos donde se habla abiertamente de terapia, de salud mental, de violencia, de vínculos más igualitarios y de paternidades presentes. No se trata de que ahora “tengan que” hablar de sentimientos todo el tiempo, sino de que puedan hacerlo cuando lo necesitan, sin miedo a ser ridiculizados.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

De qué hablan los hombres cuando se juntan: mitos, códigos y charlas reales

El Presupuesto 2026 tomará estado parlamentario en la sesión del 26 de noviembre

Brutal ataque a un adolescente en Jujuy: el duro relato de una madre

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, miércoles 19 de noviembre

Analizan sumar una aplicación para seguir la ubicación de los colectivos en San Salvador de Jujuy

Lo que se lee ahora
Aguinaldo y bono de fin de año.
Atención.

Confirmaron la fecha de pago del aguinaldo y el bono de fin de año en Jujuy

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Aguinaldo y bono de fin de año.
Atención.

Confirmaron la fecha de pago del aguinaldo y el bono de fin de año en Jujuy

Brutal ataque a un adolescente en Jujuy: el duro relato de una madre
Policial.

Brutal ataque a un adolescente en Jujuy: el duro relato de una madre

Gaston Guillemet prófugo
Búsqueda.

Recompensa millonaria para dar con el empresario prófugo acusado de trata

Dictan prisión preventiva a dos acusados por la muerte de Gringo en La Mendieta
Maltrato.

Dictan prisión preventiva a dos acusados por la muerte de "Gringo" en La Mendieta

El Gobierno confirmó el calendario escolar 2026.
Educación.

Cuándo empiezan las clases 2026 en Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel