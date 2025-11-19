miércoles 19 de noviembre de 2025

19 de noviembre de 2025 - 13:24
Azar.

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, miércoles 19 de noviembre

Conocé los resultados de todos los sorteos de la Tómbola Jujeña de hoy, miércoles 19 de noviembre con los números ganadores de Primera y Matutina del juego de azar más popular de la provincia de Jujuy.

Redacción de TodoJujuy
Redacción de TodoJujuy
Tómbola Jujeña: Resultados de hoy, miércoles 19 de noviembre

Sorteo Tómbola Jujeña: Previa - 10:15 hs.

A la cabeza: 3109 - 09 El Arroyo

Los números ganadores:

  1. 3109

  2. 8806

  3. 4210

  4. 3968

  5. 0743

  6. 0205

  7. 1101

  8. 2854

  9. 3364

  10. 4023

  11. 9897

  12. 7621

  13. 5718

  14. 0003

  15. 4126

  16. 1654

  17. 3099

  18. 8428

  19. 8072

  20. 9045

Sorteo Tómbola Jujeña: Primera - 12:00 hs.

A la cabeza: 3017 - 17 La Desgracia

Todos los números ganadores:

  1. 3017

  2. 7343

  3. 3534

  4. 8724

  5. 1254

  6. 3832

  7. 8776

  8. 7670

  9. 7461

  10. 1455

  11. 9477

  12. 0298

  13. 8917

  14. 5139

  15. 6714

  16. 7564

  17. 7888

  18. 7213

  19. 6979

  20. 2968

Sorteo Tómbola Jujeña: Matutina - 15:00 hs.

A la cabeza:

Todos los números ganadores:

Sorteo Tómbola Jujeña: Vespertina - 18:00 hs.

A la cabeza:

Todos los números ganadores:

Sorteo Tómbola Jujeña: Nocturna - 21:00 hs.

A la cabeza:

Todos los números ganadores:

¿Cómo se juega a la Tómbola Jujeña?

Este juego sortea 4 veces por día denominándose estas modalidades: La primera, Matutina, Vespertina y Nocturna. De lunes a viernes se sortean las 4 modalidades. Las apuestas se realizan de manera similar a como se realizan en las demás quinielas provinciales aceptando tanto apuestas directas como redoblonas.

¿Cuándo se sortea la Tómbola Jujeña?

La Primera: a las 12hs

La Matutina: a las 15hs

Vespertina: a las 18hs

Nocturna: a las 21hs

