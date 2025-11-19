Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, miércoles 19 de noviembre

La Tómbola Jujeña sortea 6 veces por día denominándose estas modalidades: Primera y Matutina. Conocé los resultados del sorteo de hoy, miércoles 19 de noviembre y todo lo que debés saber del juego que es gestionado y administrado por el Banco de Acción Social (B.A.S) de la provincia de Jujuy.
Tómbola Jujeña: Resultados de hoy, miércoles 19 de noviembre
Sorteo Tómbola Jujeña: Previa - 10:15 hs.
A la cabeza: 3109 - 09 El Arroyo
3109
8806
4210
3968
0743
0205
1101
2854
3364
4023
9897
7621
5718
0003
4126
1654
3099
8428
8072
9045
Sorteo Tómbola Jujeña: Primera - 12:00 hs.
A la cabeza: 3017 - 17 La Desgracia
Todos los números ganadores:
3017
7343
3534
8724
1254
3832
8776
7670
7461
1455
9477
0298
8917
5139
6714
7564
7888
7213
6979
2968
Sorteo Tómbola Jujeña: Matutina - 15:00 hs.
A la cabeza:
Todos los números ganadores:
Sorteo Tómbola Jujeña: Vespertina - 18:00 hs.
A la cabeza:
Todos los números ganadores:
Sorteo Tómbola Jujeña: Nocturna - 21:00 hs.
A la cabeza:
Todos los números ganadores:
¿Cómo se juega a la Tómbola Jujeña?
Este juego sortea 4 veces por día denominándose estas modalidades: La primera, Matutina, Vespertina y Nocturna. De lunes a viernes se sortean las 4 modalidades. Las apuestas se realizan de manera similar a como se realizan en las demás quinielas provinciales aceptando tanto apuestas directas como redoblonas.
¿Cuándo se sortea la Tómbola Jujeña?
La Primera: a las 12hs
La Matutina: a las 15hs
Vespertina: a las 18hs
Nocturna: a las 21hs
