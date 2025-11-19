miércoles 19 de noviembre de 2025

19 de noviembre de 2025 - 13:22
Azar.

Resultados de la Quiniela de Tucumán: los números ganadores de hoy, 19 de noviembre

Conocé los resultados actualizados de la Quiniela de Tucumán de hoy, 19 de noviembre. Descubrí qué números salieron y la lista completa de ganadores.

Por  Redacción de TodoJujuy
Resultados de la Quiniela de Tucumán

Ya dieron a conocer los resultados de la Quiniela de Tucumán de hoy, 19 de noviembre. Según los datos oficiales, los números ganadores son los siguientes.

Quiniela de Tucumán: resultados de hoy, 19 de noviembre

Quiniela de Tucumán: resultados de Matutina - 11:30 hs.

A la cabeza: 2830 - Santa Rosa

Los números ganadores:

  1. 2830

  2. 6582

  3. 6621

  4. 6298

  5. 0722

  6. 8017

  7. 0338

  8. 1833

  9. 1630

  10. 4969

  11. 1063

  12. 3809

  13. 8221

  14. 8211

  15. 8062

  16. 0145

  17. 0499

  18. 6770

  19. 2072

  20. 5576

¿Cuántos sorteos hay de la Quiniela de Tucumán y en qué horarios son?

La Quiniela de Tucumán tiene 5 sorteos diarios, de lunes a sábado. Los mismos son:

  • Matutino: se sortea a las 11:30 hs
  • Vespertino: se sortea a las 14:30 hs
  • De la siesta: se sortea a las 17:30 hs
  • De la tarde: se sortea a las 19:30 hs
  • Nocturno: se sortea a las 22:00 hs

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego es muy simple: solo hay que elegir un número de 1 a 4 cifras entre 0000 y 9999 y y apostar cierta cantidad de dinero. De acuerdo a la cantidad de aciertos y el dinero apostado será el premio. Cabe destacar que en esta quiniela se puede apostar simple o bien en la modalidad redoblona, triplona o cuatriplona, multiplicando el premio de acuerdo a los aciertos.

