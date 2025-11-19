Resultados de la Quiniela de Tucumán: los números ganadores de hoy, 19 de noviembre

Resultados de la Quiniela de Tucumán

Ya dieron a conocer los resultados de la Quiniela de Tucumán de hoy, 19 de noviembre. Según los datos oficiales, los números ganadores son los siguientes.

Quiniela de Tucumán: resultados de hoy, 19 de noviembre Quiniela de Tucumán: resultados de Matutina - 11:30 hs. A la cabeza: 2830 - Santa Rosa

Los números ganadores:

2830 6582 6621 6298 0722 8017 0338 1833 1630 4969 1063 3809 8221 8211 8062 0145 0499 6770 2072 5576 ¿Cuántos sorteos hay de la Quiniela de Tucumán y en qué horarios son? La Quiniela de Tucumán tiene 5 sorteos diarios, de lunes a sábado. Los mismos son:

Matutino: se sortea a las 11:30 hs

Vespertino: se sortea a las 14:30 hs

De la siesta: se sortea a las 17:30 hs

De la tarde: se sortea a las 19:30 hs

Nocturno: se sortea a las 22:00 hs ¿Cómo se juega a la Quiniela? El juego es muy simple: solo hay que elegir un número de 1 a 4 cifras entre 0000 y 9999 y y apostar cierta cantidad de dinero. De acuerdo a la cantidad de aciertos y el dinero apostado será el premio. Cabe destacar que en esta quiniela se puede apostar simple o bien en la modalidad redoblona, triplona o cuatriplona, multiplicando el premio de acuerdo a los aciertos.

