jueves 06 de noviembre de 2025

6 de noviembre de 2025 - 13:20
Resultados de la Quiniela de Tucumán: los números ganadores de hoy, 6 de noviembre

Conocé los resultados actualizados de la Quiniela de Tucumán de hoy, 6 de noviembre. Descubrí qué números salieron y la lista completa de ganadores.

Ya dieron a conocer los resultados de la Quiniela de Tucumán de hoy, 6 de noviembre. Según los datos oficiales, los números ganadores son los siguientes.

Quiniela de Tucumán: resultados de hoy, 6 de noviembre

Quiniela de Tucumán: resultados de Matutina - 11:30 hs.

A la cabeza: 5647 - 47 El Muerto

Los números ganadores

  1. 5647

  2. 9792

  3. 7021

  4. 4755

  5. 4150

  6. 9536

  7. 6085

  8. 0411

  9. 1609

  10. 5427

  11. 3184

  12. 4373

  13. 9202

  14. 7676

  15. 0938

  16. 7385

  17. 1152

  18. 4349

  19. 5056

  20. 4984

¿Cuántos sorteos hay de la Quiniela de Tucumán y en qué horarios son?

La Quiniela de Tucumán tiene 5 sorteos diarios, de lunes a sábado. Los mismos son:

  • Matutino: se sortea a las 11:30 hs
  • Vespertino: se sortea a las 14:30 hs
  • De la siesta: se sortea a las 17:30 hs
  • De la tarde: se sortea a las 19:30 hs
  • Nocturno: se sortea a las 22:00 hs

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego es muy simple: solo hay que elegir un número de 1 a 4 cifras entre 0000 y 9999 y y apostar cierta cantidad de dinero. De acuerdo a la cantidad de aciertos y el dinero apostado será el premio. Cabe destacar que en esta quiniela se puede apostar simple o bien en la modalidad redoblona, triplona o cuatriplona, multiplicando el premio de acuerdo a los aciertos.

