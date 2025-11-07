Resultados de la Quiniela de Tucumán: los números ganadores de hoy, 7 de noviembre

Resultados de la Quiniela de Tucumán

Ya dieron a conocer los resultados de la Quiniela de Tucumán de hoy, 7 de noviembre. Según los datos oficiales, los números ganadores son los siguientes.

Quiniela de Tucumán: resultados de hoy, 7 de noviembre Quiniela de Tucumán: resultados de Matutina - 11:30 hs. A la cabeza: 3141 - 41 El Cuchillo

Los números ganadores

3141 7040 8277 3541 4749 6858 0499 1986 6788 9616 4552 4614 0565 4180 4490 1264 1882 9783 2762 4341 ¿Cuántos sorteos hay de la Quiniela de Tucumán y en qué horarios son? La Quiniela de Tucumán tiene 5 sorteos diarios, de lunes a sábado. Los mismos son:

Matutino: se sortea a las 11:30 hs

Vespertino: se sortea a las 14:30 hs

De la siesta: se sortea a las 17:30 hs

De la tarde: se sortea a las 19:30 hs

Nocturno: se sortea a las 22:00 hs ¿Cómo se juega a la Quiniela? El juego es muy simple: solo hay que elegir un número de 1 a 4 cifras entre 0000 y 9999 y y apostar cierta cantidad de dinero. De acuerdo a la cantidad de aciertos y el dinero apostado será el premio. Cabe destacar que en esta quiniela se puede apostar simple o bien en la modalidad redoblona, triplona o cuatriplona, multiplicando el premio de acuerdo a los aciertos.

