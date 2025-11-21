viernes 21 de noviembre de 2025

21 de noviembre de 2025 - 08:55
Fútbol.

Atento Gimnasia de Jujuy: revelaron la fecha del sorteo de la Primera Nacional

Se dio a conocer cuándo será el sorteo de los grupos de la Primera Nacional para la temporada 2026. Enterate todos los detalles.

Por  Gabriela Bernasconi
Sorteo Primera Nacional  - Foto de archivo

Durante las últimas horas se confirmó que el sorteo de los grupos correspondientes para la Primera Nacional 2026 se desarrollará el próximo 1 de diciembre. La categoría todavía no está completamente definida, ya que restan tres equipos por ascender desde el Federal A.

Gimnasia de Jujuy conocerá ese lunes quiénes serán parte de su grupo para disputar en el 2026 el torneo por el ascenso a la Primera División.

Detalles del sorteo de las zonas de la Primera Nacional

A falta de que se conozca el segundo ascenso a Primera División, se confirmó la fecha del esperado sorteo de la Primera Nacional, que definirá el fixture de la temporada 2026.

El evento se realizará el lunes 1 de diciembre en el predio “Lionel Andrés Messi”, ubicado en Ezeiza.

En este contexto, desde AFA habrían ractificado que el campeonato mantendrá la misma estructura utilizada en la temporada actual: 2 ascensos a la Liga Profesional y 4 descensos a la Primera B o Federal A, según corresponda.

Quiénes descendieron de Primera División

La última fecha del Torneo Clausura tuvo la confirmación de los dos equipos que descendieron y jugarán en la Primera Nacional a partir del 2026.

San Martín de San Juan cayó como visitante en Mar del plata ante Aldosivi en una “final por la permanencia” electrizante y perdió la categoría por quedar último en la tabla de promedios. Mientras que en Mendoza, Godoy Cruz empató como local ante Deportivo Riestra en el Estadio Feliciano Gambarte y jugará en la segunda categoría tras 17 años al ser el segundo peor equipo de la Tabla Anual detrás del Verdinegro.

